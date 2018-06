Kommuner kan ikke klage over udligning trods forkerte tal

Økonomiministeriet har betalt efter reglerne, lyder det fra Kammeradvokaten om kommunal udligning.

Kommuner kan ikke klage over kommunal udligning, selv om de føler sig snydt, fordi der i flere år var forkerte oplysninger om udlændinges uddannelse.

Det konkluderer Kammeradvokaten i et notat til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sidste år ændrede Danmarks Statistik statistikken, så de nye oplysninger nu indgår. Da ministeriet har betalt tilskud efter gældende regler og kendt statistik, kan kommuner ikke kræve erstatning, mener Kammeradvokaten.

Fungerende økonomi- og indenrigsminister, transportminister Ole Birk Olesen (LA), påpeger i en skriftlig kommentar, at regeringen ikke kunne samle flertal for ny udligning.

- Men med revisionen af statistikken om udlændinges uddannelse er den overordnede skævhed i datagrundlaget rettet op. Når vi ser frem, vil nogle kommuner derfor få et højere tilskud i udligningen, siger Ole Birk Olesen:

- Andre vil få et lavere tilskud. Når vi ser bagud, har ministeriet administreret efter reglerne. Så der er ikke grundlag for at rejse erstatning.

En række kommuner mener sig snydt for millioner på grund af en fejl i udligningssystemet, så kommuner med mange højtuddannede udlændinge har fået samme tilskud som kommuner med mange udlændinge uden uddannelse.

Professor i ledelse og organisation på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh siger til DR Nordjylland, at kommunerne ikke kan sagsøge staten.

- Jeg kan sagtens forstå deres ærgrelse over, at de har fået for få penge, men sagen er jo, at man simpelthen bare har valgt, at der ikke skal kompenseres for det, så det kan man hverken klage over eller føre retssag om, siger Per Nikolaj Bukh.

Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), vil sagsøge staten, fordi udlændinges uddannelse indgik forkert i udligningen.

Jammerbugt og Brønderslev Kommuner mener, at de hver gik glip af 51 millioner kroner. Lolland mener, at det er 111 millioner kroner på tre år.

Hjørrings borgmester regner med støtte til sagen fra mindst ti kommuner. Jammerbugt, Brønderslev, Lolland og Esbjerg Kommuner vil drøfte et sagsanlæg.

/ritzau/