Kommuner: Krig i Ukraine bør udskyde plan om affaldsvarme

Krigen i Ukraine betyder, at vi skal vente med at reducere mængden af affald, som bliver brændt af til energi.

Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening (KL) i Jyllands-Posten.

Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn og formand for KL's miljø- og forsyningsudvalg, mener, at stoppet for russisk gas betyder, at der er behov for mere tid til at finde et alternativ til affaldsenergi, siger hun til Jyllands-Posten.

- Det er ikke lige nu, at vi skal reducere forbrændingen af affald med en tredjedel, alt imens vi sætter vindmøller og solceller op over hele landet, siger hun til avisen.

Hun mener, at der er behov for at genoverveje beslutningen, fordi vindmølle- og solcelleprojekterne tager tid.

I 2020 indgik et flertal i Folketinget en aftale om at reducere affaldsenergien med 30 procent frem imod 2030. KL ønsker, at man udskyder beslutningen om at reducere til 2025.

Lars Gårn Hansen, vismand og medlem af formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd, bakker op om kommunerne.

Til Jyllands-Posten siger han, at de stigende energi- og varmepriser taler for at fortsætte brugen af affaldsvarme, som det ser ud nu. Men han mener ikke, at det skal være en politisk beslutning.

Forslaget bliver ikke taget godt imod på Christiansborg. De Radikales klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen, siger til Jyllands-Posten, at en udskydelse ville gå stik imod klimaplanerne.

Han uddyber over for avisen, at han ikke kan se, at krigen skulle kunne få betydning for planen om affaldsvarme.

Venstre og De Konservative er enige i, at der ikke skal rykkes ved aftalen, siger de til Jyllands-Posten.

Det samme er klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Det skriver han i et skriftligt svar til mediet.

I aftalen fra 2020 blev KL pålagt at finde en konkret handleplan for, hvordan man ville nå de politiske mål. Men KL's plan blev afvist af Folketinget. Derfor skal Folketinget nu komme med deres eget bud på en plan.

/ritzau/