Kommuner kritiserer øget statsstyring af velfærdssamfundet

Trods løfter om mindre bureaukrati og statsstyring rækker statens arm fortsat længere og længere ind i det faglige styrerum i det danske velfærdssamfund.

Sådan lyder kritikken fra Kommunernes Landsforening (KL) og en række fagforbund i et fællesnotat, som Politiken beskriver i torsdagens avis.

Mette Frederiksens (S) regering har beskrevet regeringsprojektet som "den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor", men ifølge kritikken går det den modsatte vej.

KL's formand, Martin Damm (V), siger til Politiken, at den statslige kontrol er gået for vidt på stribevis af områder - ikke mindst beskæftigelsesområdet.

- Det hele handler om, hvornår man skal holde en samtale, hvad man skal spørge om, og alt er godt, hvis vi får sat de rigtige flueben. Men det er ikke sikkert, at borgeren kommer videre af det, siger han til avisen.

Signe Færch, som er formand for Dansk Socialrådgiverforening, nævner også bureaukratiet.

- Lovgivningen regulerer, hvad vi skal sige i samtalerne med borgerne. Vi skal indlede samtalerne med en bestemt remse, når en borger møder op på et jobcenter. Selv om borgeren kender sanktionsreglerne, skal vi oplyse om dem. Uanset om socialrådgiveren vurderer, at der ikke er behov for at nævne det, siger hun til Politiken.

