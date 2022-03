Kommuner med mange ukrainere gør klar til at modtage flere

Flere midt- og vestjyske kommuner, der allerede har en stor andel af ukrainske statsborgere boende, gør sig klar til at modtage endnu flere.

Det gælder blandt andet Viborg Kommune.

- Vi tror, at vi vil være i stand til at huse yderligere 1000 ukrainere - ud over de cirka 750 vi har i forvejen, siger borgmester Ulrik Wilbek (V).

En stor del af de herboende ukrainere arbejder inden for land- og skovbrug.

Mange af dem har åbnet deres hjem for pårørende fra Ukraine, der er sendt på flugt fra krigen i deres hjemland.

- Vi har fået rigtig mange hertil allerede, der bare bor privat, og som vi ikke har registreret, siger Ulrik Wilbek.

Flygtninge fra Ukraine kan komme visumfrit til Danmark, og derfor har borgmesteren ikke et reelt overblik over, hvor mange der er kommet hertil efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det overblik forventer borgmesteren at få, når en særlov om ukrainere ventes at blive vedtaget på onsdag.

- Når særloven er på plads, så skal vi ud og have fat på dem, der er kommet hertil, så de kan blive registreret.

- Dermed bliver det muligt for børnene at komme i skole, for de voksne at komme i arbejde eller et IGU-forløb. Så vi kan få dem integreret så hurtigt som muligt i det danske samfund, siger Ulrik Wilbek.

Et IGU-forløb er et uddannelsesforløb for flygtninge, der kombinerer ansættelse i lønnet praktik med skoleundervisning. IGU står for integrationsgrunduddannelsen.

En anden kommune, der også huser et stort antal ukrainere, er Varde med 416 ukrainske statsborgere.

Her ser borgmester Mads Sørensen (V) også frem til at få særloven vedtaget, så integrationsindsatsen kan komme i gang.

- Jeg vil tro, at der siden invasionen er kommet yderligere et par hundrede ukrainere, som er blevet privat indkvarteret hos pårørende i vores kommune.

Særloven vil ifølge borgmesteren give overblik og den nødvendige afklaring.

- Vi venter på særloven, der giver os en fast ramme for, hvordan vi skal håndtere dem, der kommer.

Hvor mange ukrainere som ender med at komme til Varde - og ikke mindst hvor længe de ender med at blive - er ifølge borgmesteren en ubekendt faktor.

- Vi lægger skinnerne, mens toget kører. Det antal, der kommer i den her uge, kan være fordoblet i næste uge.

- Det vil nok blive en forholdsmæssig stor opgave. Vi tager vores del her i Varde, men det er noget, vi alle kommer til at løfte i fællesskab, siger Mads Sørensen.

Kommunen afholder søndag et stormøde for de tilkommende ukrainere, hvor man vil informere om mulighederne for at modtage børn i skolerne og for de voksne for at komme i arbejde eller uddannelse.

