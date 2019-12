Kommuner ønsker fælles grundforløb på alle ungdomsuddannelser

Der er brug for en fundamental forandring af systemet med ungdomsuddannelser, mener Kommunernes Landsforening.

Der skal være én fælles indgang til landets ungdomsuddannelser. Her skal de unge både snuse til boglige og praktiske fag, inden de vælger, om de vil gå efter en studenterhue eller et svendebrev.

Det foreslår Kommunernes Landsforening (KL) i et udspil, som fremlægges tirsdag. Det skriver Politiken.

Grundforløbet skal vare seks måneder og skal få flere unge til at vælge en uddannelse på en erhvervsskole, forklarer Thomas Gyldal (S), der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.

- Den store søgning til det almene gymnasium gør det vanskeligt for erhvervsskolerne at få de elever, de har brug for.

- Vi kommer til at mangle faglærte og har også brug for, at flere vælger en velfærdsuddannelse, siger Thomas Gyldal til Politiken.

Han fortsætter:

- Vi har i årevis justeret og lavet lappeløsninger i forsøg på at løse problemet. Vi har viljen til at mødes med de forskellige aktører og lave fundamentale forandringer.

Derfor er der altså nu brug for en grundlæggende forandring af systemet.

KL vil desuden gøre det nemmere for de unge at skifte spor undervejs uden at skulle starte forfra, hvis de eksempelvis bliver trætte af skriftlige afleveringer og hellere vil bygge huse eller klippe hår.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger til Politiken, at det er "befriende", at KL stiller forslaget.

- Dermed ikke sagt, at jeg er enig i alle hjørner af udspillet. Men det er befriende rigtigt at turde sætte sig op i helikopteren og kigge ud over vores uddannelser, siger ministeren.

I år søgte hver femte af folkeskolens afgangselever ind på en erhvervsuddannelse umiddelbart efter grundskolen.

/ritzau/