Kommuner opkræver 236 millioner ekstra

Her er en oversigt over de 15 kommuner, der har valgt at bruge muligheden til at sætte skatten op i 2021 i forbindelse med udligningsreformen, og hvor mange penge de samlet vil hente:

1. Aarhus: 67,9 millioner kroner.

2. Gentofte: 32,8 millioner kroner.

3. Rudersdal: 23,1 millioner kroner.

4. Roskilde: 18,6 millioner.

5. Horsens: 16,1 millioner kroner.

6. Helsingør: 14,3 millioner kroner.

7. Skanderborg: 12,4 millioner kroner.

8: Hillerød: 11,7 millioner kroner.

9. Greve: 11,3 millioner kroner.

10. Hørsholm: 9 millioner kroner.

11. Lejre: 6 millioner kroner.

12. Solrød: 5,4 millioner kroner.

13: Vallensbæk: 3,5 millioner kroner.

14. Lyngby-Taarbæk: 2,8 millioner kroner.

15. Fanø: 0,8 millioner kroner.

12 kommuner ansøgt ministeriet om at få lov til at forhøje skatten ud over rammerne i udligningsreformen.

Det er Hillerød, Vallensbæk, Gentofte, Hørsholm, Greve, Lyngby-Taarbæk, Helsingør, Rudersdal, Fanø, Dragør, Hjørring og Lolland.

Dragør, Hjørring og Lolland har ansøgt, selv om de kommuner ikke taber penge på reformen.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet.

/ritzau/