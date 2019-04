Kommuner overskrider budgettet for andet år i streg

Der er blevet brugt mere på at bygge og renovere i kommunerne end tilladt, og KL indkaldes til samtale.

Rundt om i landets kommuner er der blevet brugt to milliarder kroner for meget på at bygge og renovere ting som skoler, veje og plejehjem.

For andet år i streg overskrider landets 98 kommuner det samlede loft over, hvor meget kommunerne må bruge på service og anlæg.

- Sidste år stod vi i en lignende situation, hvor KL forsikrede regeringen om, at budgettet ville blive overholdt. Men sådan er det ikke gået. Tværtimod, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en pressemeddelelse.

Der blev brugt 2,1 milliarder kroner mere end budgetteret på anlægsinvesteringer. Samlet blev der brugt 19,3 milliarder kroner.

På serviceområdet blev der brugt 245,8 milliarder kroner, hvilket er 0,1 milliarder kroner mindre end budgetteret. Regeringen indkalder KL for at få en forklaring.

- Nu står vi med en endnu større overskridelse på samlet set 1,9 milliarder kroner. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det vil vi tage en alvorlig samtale med KL om, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Landets kommuner har tidligere klaget deres nød og bedt om lov til at bruge flere penge på nye plejehjem, skoler og renovering af veje. Det er deres ømmeste punkt.

Men finansminister Kristian Jensen (V) har stået fast på, at statens økonomi ikke kan holde til det. Der er højkonjunktur og med det følger risiko for mangel på arbejdskraft, særligt i bygge og anlægsbranchen.

Han mener, at overskridelsen er urimelig stor.

- Det er ikke bare et dybt utilfredsstillende resultat, men det er også direkte skadeligt for aftalesystemet som helhed, når kommunerne gang på gang overskrider aftalerne og således sår tvivl om deres egen troværdighed, siger han i meddelelsen.

/ritzau/