Kommuner ser ikke regeringens valgløfter i forhandlinger

Formand for KL Jacob Bundsgaard (S) ser ikke, at regeringen er klar til at leve op til løfterne om velfærd.

Onsdag kunne regionerne lukke deres økonomiske aftale med regeringen for 2020 med store smil og citater om et stort løft til sundheden. Kommunerne forhandler stadig, og her er meldingen en helt anden.

Onsdag blev der forhandlet til langt ud på aftenen, og torsdag fortsætter forhandlingerne. Men formand for KL, Jacob Bundsgaard (S), fornemmer ikke megen fremdrift.

- Vi synes, at det går meget langsomt i forhandlingerne. Der mangler grundlæggende en forståelse for, at udgifterne stiger til det specialiserede socialområde, og at opgaver går fra sygehuse til kommuner.

- Og vi oplever ikke, at regeringen anerkender, at der skal flere penge på bordet bare for at opretholde serviceniveauet. Vi er meget langt fra hinanden, siger Jacob Bundsgaard.

Kommunerne havde ellers store forventninger op til forhandlingerne, da fokus i sommerens valgkamp var på et løft af velfærden, og Socialdemokratiet, der siden har dannet regering, flere gange italesatte et mærkbart løft.

Ved onsdagens aftale med regionerne italesatte finansminister Nicolai Wammen (S) da også, at man havde levet op til løfterne om at styrke sundhedssektoren og velfærden.

- Vi efterlyser en sammenhæng mellem de penge, man stiller til rådighed, og det man kommunikerer ud om at løfte velfærden.

- Jeg oplever lige nu ikke, at regeringen reelt vil løfte velfærden i år, når det kommer til kommunerne, siger Jacob Bundsgaard.

Forhandlingerne har samtidig ikke al tid i verden. Der skal nås en aftale tids nok til, at alle landets kommuner kan lave budgetter for 2020 og så levere dem til godkendelse i starten af november til Finansministeriet.

- Vi bliver ved, så længe finansministeren vil mødes med os. Men der er en bagkant, det er klart, siger Jacob Bundsgaard.

Hvis kommunerne og regeringen ikke bliver enige, kan regeringen i sidste ende indføre en aftale ved lov.

- Men jeg har svært ved at se det flertal i Folketinget, der vil opgive denne her institution i aftalepolitikken, siger Jacob Bundsgaard.

/ritzau/