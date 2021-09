Kommuner siger nej til naturnationalparker

En række områder i Danmark skal ifølge regeringen og dens støttepartier omdannes til naturnationalparker.

Her skal der ikke dyrkes landbrug, skove skal henlægges urørt, og store græssende dyr skal gå frit i et stort indhegnet område.

Hvor disse områder skal ligge er fortsat uklart, men onsdag offentliggjorde Miljøministeriet 23 mulige områder til naturnationalparker rundt i Danmark.

En række jyske borgmestre siger dog allerede fra. Det skriver Jyllands-Posten.

Et af forslagene er Rold Skov i Rebild Kommune.

Men den skal ikke omdannes til naturnationalpark, hvis det står til borgmester Leon Sebbelin (R).

- En del af vores skov er udlagt som urørt skov, mens der produceres supercertificeret træ i meget af resten. Træ, der kan bruges til at fortrænge beton i byggebranchen.

- Derfor siger vi nej til at omlægge til naturnationalpark, hvor man ikke må producere træ, siger han til avisen.

Også den socialdemokratiske borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard, siger, at man er godt tilfreds med Nationalpark Thy - og helst ikke ser den omdannet til naturnationalpark.

- Vi har et fantastisk brand med Nationalpark Thy. Hvorfor skal man opfinde en ny betegnelse og udvande vores nuværende brand? Derfor siger kommunalbestyrelsen i Thisted nej tak til en naturnationalpark, siger hun til Jyllands-Posten.

At lave en nationalpark om til en naturnationalpark vil være en markant ændring for besøgende.

Det siger Keld Buciek, lektor ved Center for Natur- og Nationalparkforskning ved Roskilde Universitet.

- Jeg tror ikke, at en naturnationalpark kan give særligt meget til et område, hvis man drager en parallel til de nuværende nationalparker, der kendes for at tiltrække turister og tilbyde forskellige oplevelsesting.

- Der bliver naturnationalparkerne nok mere restriktivt forvaltet. Det vil sige, at der nok ikke bliver lavet publikumsfaciliteter og kulturelle elementer. For de skal mere ses ud fra et hensyn til naturen og naturens processer end ud fra hensynet til lokalområdet, siger han til Ritzau.

Venstre-borgmestrene Karsten Nielsen og Steen Vindum fra henholdsvis Læsø og Silkeborg afviser også naturnationalparker i kommunerne.

Enhedslisten og De Radikale mener, at borgmestrene er for hurtigt ude med kritik af forslagene til områder.

- Jeg synes, det er lidt tidligt, at man er ude med en kritik. Vi har haft eksperter til at udpege de områder, hvor der er potentiale for at kunne sikre biodiversitet, siger Enhedslistens miljøordfører, Peder Hvelplund, til Ritzau.

For at de store græssende dyr i naturnationalparkerne skal kunne gå frit, skal områderne indhegnes. Og særligt den del har skabt utilfredshed.

Miljøminister Lea Wermelin (S) mener, debatten er kørt af sporet. Til Jyllands-Posten siger ministeren, at naturnationalparkerne fortsat kan bruges af lokalsamfundet til eksempelvis at gå tur med sin hund eller cykle en tur.

Det er den politiske aftalekreds, der i sidste ende beslutter, hvor de ti naturnationalparker skal placeres. Aftalekredsen består af regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet,

Det ventes at ske i december 2021.

