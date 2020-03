Kommuner skærer i rengøring hos ældre for at mindske smitterisiko

3000 ældre i Aarhus Kommune må midlertidigt undvære rengøringen. Også Middelfart Kommune skærer i servicen.

To kommuner - Aarhus og Middelfart - har valgt at suspendere rengøringen hos hjemmeboende ældre de næste to uger.

Det sker dels for at mindske mulig smittespredning, dels for at fokusere kræfterne på de mest svækkede ældre.

- Vores medarbejdere kommer hos utroligt mange borgere og kan på den måde enten let blive smittet eller bære smitte med sig, som kan påvirke ældre borgere.

- Derfor står vi med et valg, hvor vi bliver nødt til at sikre, at vi kan opretholde et beredskab med så mange raske medarbejdere som muligt til den vigtige situation, vi står i lige nu, siger direktør Hosea Dutshcke, Sundhed Omsorg i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Kommunen oplyser til Ritzau, at det drejer sig om cirka 3000 borgere, der er visiteret til at modtage rengøringshjælp.

Borgere, der modtager personlig pleje, vil ikke mærke nogen forskel.

En særlig ordning kaldet klippekortordningen bliver også suspenderet.

Det er en ordning, der gør det muligt for personer, der er visiteret til det, at tilvælge ekstra rengøring eller en tur ud i den friske luft.

Aarhus er ikke den eneste kommune, der midlertidigt skærer i serviceniveauet over for hjemmeboende ældre.

I Middelfart Kommune vil der heller ikke være hjælp at hente fra det offentlige i form af rengøring de næste 14 dage.

- Det sker for at sikre den størst mulige, raske medarbejderreserve i tilfælde af det værst tænkelige scenarie, siger borgmester Johannes Lundsfryd (S) til Fyens Stiftstidende.

Hos Ældre Sagen har seniorkonsulent Per Tostenæs forståelse for kommunernes prioriteringer.

- Vi har forståelse for, at man i en krisesituation som den nuværende skal prioritere sine ressourcer.

- I den her sammenhæng er det vigtigst, at de ældre får den personlige pleje, hjælp til at spise, gå på toilet og i bad, siger han til Ritzau.

Hvis udviklingen med et stigende antal smittede fortsætter, vil det ifølge seniorkonsulenten være forventeligt, at flere kommuner følger efter.

