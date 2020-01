Kommuner skal betale for øget støtte til anbringelser

Penge til anbringelser skal findes hos kommunerne selv. Borgmester advarer om, at det kan gå ud over velfærd.

Selv om statsminister Mette Frederiksen (S) har gjort udsatte børn til en topprioritet, er der ikke afsat nye penge fra statskassen til regeringens forslag om at øge støtten til kommuner, når de fjerner børn fra hjem.

Det viser et svar fra Social- og Indenrigsministeriet til Jyllands-Posten.

Regeringen vil give et højere tilskud til kommunerne ved tunge børnesager og anbringelser af flere søskende.

Men regningen skal, ifølge Jyllands-Posten, betales af kommunerne selv ved "et tilsvarende mindre bloktilskud". Det er et beløb, som staten hvert år betaler kommunerne.

Ifølge Kurt Houlberg, der er professor i kommunaløkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), betyder det, at der "ikke kommer nye penge fra staten".

- Der er tale om en omlægning af finansieringen, som kommunerne selv finansierer, siger han til Jyllands-Posten.

Socialborgmester i København Mia Nyegaard (RV) siger:

- Det er som at fodre hunden med den egens hale, når regeringen vil tage penge fra kommunerne for at give dem til kommunerne.

- Der skal nye midler til området - ellers risikerer vi, at pengene tages fra for eksempel andre udsatte borgere, ældre eller skoleområder, siger Mia Nyegaard til Jyllands-Posten.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger i et skriftlig svar til Jyllands-Posten, at regeringen vil "holde hånden under de kommuner, der har flest udsatte familier og de tungeste børnesager".

Hun bekræfter, at forslaget finansieres af det kommunale bloktilskud, der aftales fra år til år.

