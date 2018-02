Kommuner skal finde udsatte børn på baggrund af data

Regeringen vil styrke indsatsen over for udsatte børn og har hentet inspiration hos Gladsaxe Kommune.

Hvis forældre - bedømt ud fra data - opfylder en række risikofaktorer, vil de i fremtiden måske kunne se frem til en henvendelse fra kommunen med et tilbud om hjælp til at tage vare på deres barn.

Det kan blive konsekvensen af et forslag, som bliver en del af regeringens kommende såkaldte ghettoudspil.

Regeringen vil nemlig gøre opsporing af udsatte børn på baggrund af data lettere for kommunerne, annoncerede børne- og socialminister Mai Mercado (K) tirsdag.

I forslaget har man skelet til Gladsaxe Kommune, hvor man har arbejdet på en mulig model.

Her er kommunens analytikere nået frem til, at hvis forældre eksempelvis er på overførselsindkomst og samtidig har problemer med psykisk sygdom, kan det være en god idé at opsøge dem.

- Vi vil alene bruge de her data til at opspore familier, der har børn, som er i en udsat position, siger Tine Vesterby Sørensen, familie og rådgivningschef i Gladsaxe Kommune.

Med den nuværende lovgivning ville tiltaget ikke kunne gennemføres.

Men Folketinget arbejder på at vedtage en ny databeskyttelseslov, som vil åbne for den mulighed.

Forslaget har mødt kritik fra næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt. Han kalder over for TV 2 datadelingen problematisk "i et retssamfund".

Men i Gladsaxe Kommune ville det være en stor hjælp at kunne opsøge familier på baggrund af sundheds- og beskæftigelsesdata, som man har kørt sammen, mener familiechefen.

- Jeg kan sagtens forstå, at nogle synes, at det her er et skred i forhold til retssikkerheden, siger Tine Vesterby Sørensen.

- Omvendt bliver jeg også bare nødt til at sige, at der en del børn, som vi først får øje på, når der er et eller andet helt konkret galt som blå mærker eller druk i familien. Der er nogle børn, som vi simpelthen ikke får øje på tidligt nok.

Familiechefen påpeger, at det særligt er børn i alderen nul til seks år, som kan få gavn af en tidlig indsats.

Selve idéen med et "opsporingsredskab" har kommunen arbejdet på i et års tid. Derfor er man nået ret langt i processen, forklarer Tine Vesterby Sørensen.

- De skal bare sige: Tryk på knappen. Så gør vi det, siger hun.

I første omgang har Gladsaxe Kommune planer om at ansætte tre fuldtidsmedarbejdere, der kan agere som opsøgende personale, hvis forslaget bliver til virkelighed.

Og der er blevet tænkt over, hvordan man eventuelt vil henvende sig til familier, som er i risikozonen, fortæller familiechefen.

- Vi kommer aldrig til at pådutte en familie, at de skal tage imod et tilbud hos os.

- Hvis ikke, der er en eller anden helt åbenbar risiko hos familien, så vil det være et tilbud om at understøtte dem i deres forældreskab, siger familiechefen.

Det samlede ghettoudspil ventes at blive præsenteret af regeringen torsdag.

/ritzau/