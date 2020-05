Kommuner skal holde halv million ekstra ledighedssamtaler

Nedlukning af jobcentrene betyder, at hundredtusindvis af møder skal ske på rekordtid. Kommuner vil slippe.

I forbindelse med nedlukningen af samfundet blev også jobcentrene lukket. Men ifølge Kommunernes Landsforening, KL, er lovkrav om antal møder med arbejdsløse fastholdt.

Derfor står kommunerne nu over for mere end en halv million samtaler, der skal gennemføres bare for at gøre det.

- Der mangler at blive holdt 500.000 samtaler. Det er kravet fra regeringen nu, at vi skal afholder alle de samtaler, der ikke er blevet afholdt. Samtidigt er der kommet 50.000 flere ledige.

- Den eneste årsag til, at de her samtaler skal afholdes, er, at ministeriet skal kunne følge med i statistikkerne over, om det enkelte jobcenter lever op til kravene, siger borgmester i Aalborg og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han fortæller, at der er blevet holdt store mængder virtuelle samtaler og telefonsamtaler. Men de tæller ikke i statistikken.

KL ønsker, at regeringen og Folketinget sætter kravet om, at ledige skal til op til seks samtaler det første halve år af deres ledighed, i bero.

Ikke mindst fordi der forventes at komme en stor mængde nye ledige, der også skal have op til seks samtaler på et halvt år.

- Dette her er den helt oplagte cocktail til at få hele systemet til at brænde sammen.

- Fokus kommer til at være på at leve op til et lovkrav om et antal samtaler og ikke på at hjælpe bedst muligt, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han siger, at samtaler har en værdi under normale forhold. Men at det ikke giver mening at kalde arbejdsløse ind til enormt hyppige samtaler alene for at lave op til et antalskrav.

- Det bliver samtaler for samtalernes skyld. Og der er overhængende risiko for, at hele systemet brænder sammen. Det virker exceptionelt ufleksibelt, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Kravet om, at de mange, mange samtaler skal gennemføres, er en del af de forhandlinger om kommunernes økonomi for 2021, der lige nu foregår i Finansministeriet.

Og der er da også store, økonomiske omkostninger ved at gennemføre de mindst 500.000 samtaler.

- Det er rigtigt, rigtigt mange penge, vi taler om. Man skal tænke på, at hver gang der er 15 minutters samtale, så er der 45 minutters administration og afrapportering. Så det er alene 500.000 arbejdstimer.

- Det vil koste mindst et stort trecifret millionbeløb for kommunerne, siger Thomas Kastrup-Larsen.

/ritzau/