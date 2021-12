Bliver det nødvendigt at flytte indlagte ud til kommuner, skal det kunne ske inden for to døgn, planlægger KL.

Kommuner skal kunne levere sengepladser inden for to døgn

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har mandag besluttet, at 300 indlagte patienter skal kunne flyttes midlertidigt ud i kommunerne. Det kan ske, hvis det bliver nødvendigt at frigive plads til coronapatienter på sygehusene.

Derfor skal kommunerne nu forberede et nødberedskab. Planen er, at kommunerne inden for to døgn skal kunne levere den ekstra kapacitet.

Det fortæller Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening (KL) og borgmester i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

- I kommunerne forsøger vi nu at planlægge efter at stå klar med et nødberedskab, som man kan aktivere i Epidemiudvalget, hvis covid-19-epidemien pludselig udvikler sig så voldsomt, at sygehusene ikke kan klare presset. Den situation står vi heldigvis ikke i endnu.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men hvis antallet af indlagte coronapatienter pludselig stiger markant hen over julen, og vi ser et stort pres på intensivkapaciteten, skal vi kunne reagere hurtigt. Det, vi planlægger efter, er at kunne skaffe mere kapacitet inden for to døgn, siger Jacob Bundsgaard.

Nødberedskabet kan kun aktiveres efter en indstilling fra Epidemikommissionen. Herefter skal Epidemiudvalget beslutte, om indstillingen skal træde i kraft.

Men det ekstra personale, der skal til for at bemande sengepladserne i kommunerne, får konsekvenser andre steder.

- Hvis kommunerne vil skulle oprette og bemande 300 midlertidige pladser, så bliver konsekvensen desværre, at vi må skrue ned for andre ydelser på social- og ældreområdet.

- Den situation vil vi utrolig gerne undgå, for det vil ramme rigtig mange borgere, og det er meget væsentlige rettigheder, vi så må fravige i en kortere periode. Derfor er det vigtigt at understrege, at beredskabet udelukkende skal aktiveres, hvis sygehusene ellers ikke har kapacitet nok til at behandle de indlagte coronapatienter, siger Jacob Bundsgaard.

Konkrete konsekvenser kan være reducering af hjemmehjælpen og udskydelse eller aflysning af eksempelvis praktisk hjælp i form af rengøring. Det fortalte Jacob Bundsgaard fredag til Jyllands-Posten.

/ritzau/