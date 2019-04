Kommuner skal modtage færre flygtninge næste år

I 2020 bliver der endnu færre flygtninge, der skal fordeles i kommunerne, hvilket glæder Inger Støjberg (V).

De danske kommuner skal næste år tage imod og integrere færre flygtninge end i år.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Udlændingestyrelsen forventer, at kommunerne i 2020 vil modtage cirka 600 flygtninge. Tallet for i år er blevet justeret fra 1000 til 750 flygtninge, og tallet har i det hele taget været faldende de seneste år.

I 2015 modtog kommunerne knap 10.600 nye flygtninge ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommunerne har ansvaret for at sikre integration af nyankomne flygtninge.

- Det glæder mig selvfølgelig, for det er et klart fald, set i forhold til hvor mange flygtninge kommunerne har modtaget de seneste år, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Det kræver en ekstra indsats for kommunerne at integrere flygtninge og få dem i arbejde, så længe de skal være her, men chancen for at det lykkes, bliver alt andet lige større, jo færre flygtninge der kommer hertil, siger hun.

Inger Støjberg peger på 112 stramninger af udlændingepolitikken som årsagen til, at tallet er faldet siden 2015, hvor Venstre overtog regeringsansvaret fra SR-regeringen.

Udlændingestyrelsen skal senest 1. maj hvert år melde et landstal ud, som beskriver styrelsens skøn over det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det efterfølgende år.

Udlændingestyrelsen fastsætter desuden antallet af flygtninge, der skal have en bolig i de enkelte regioner i det efterfølgende år.

/ritzau/