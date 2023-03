Kommuner skal spare - men oplever mere tilsyn og kontrol

Der lægges i regeringsgrundlaget op til, at kommunerne og regionerne skal spare milliarder på administration.

Det harmonerer dog ikke godt med mængden af arbejdsopgaver, som de møder ude i kommunerne.

Her opleves nemlig en markant stigning af tilsyn og kontrol.

Det siger kommunernes formand, Martin Damm, der er Venstre-borgmester i Kalundborg, torsdag på kommunalpolitisk topmøde i Aalborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er unge, kvikke akademikere, der strømmer ind i styrelserne. Og de vil selvfølgelig gerne bestille noget.

Han peger på, at der er kommet 40 procent flere ansatte i statens styrelser de seneste fem år.

- Der er ingen tvivl om, at det giver mere administration til os i kommunerne.

SVM-regeringen lægger op til at spare tre milliarder kroner på administration i kommuner og regioner.

Det skal skaffe penge til at hæve lønnen for nogle offentligt ansatte.

Det har flere gange fået kommunerne til at råbe op om, at det kan ramme den velfærd, som borgerne møder.

Ifølge Martin Damm er det tosset, at kommunerne skal spare på administration, når antallet af ansatte i styrelserne er steget så meget:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det rejser også et helt andet spørgsmål. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor det efterlader den politiske ledelse i det her land.

- Er det embedsmænd eller politikere, der har fat i tøjlerne?, spørger han.

Han tolker dog de seneste udmeldinger fra statsminister Mette Frederiksen (S) som en invitation til et samarbejde.

Hun pegede torsdag i en artikel i Berlingske på, at regeringen vil involvere sig "dybt" i arbejdet med at finde besparelserne ude i kommunerne.

Det skal ske gennem et "flerårigt samarbejdsprogram med kommuner og regioner", som hun betegner som et "nybrud".

- Vi vil meget gerne bidrage til at løse de problemer, der er i vores land. Vi har brug for gennemtænkte planer. Ikke nålestiksoperationer eller mediestunts, siger Martin Damm.

/ritzau/