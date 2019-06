Kommuner sparer: Bupl vil have minimumsnormeringer

Børneområdet har behov for genopretning, og det skal ske med minimumsnormeringer, mener fagforbund.

Der er akut brug for, at kommunerne får penge nok til at sætte en prop i besparelser på børneområdet.

Det skal ske med lovfæstede minimumsnormeringer i daginstitutionerne, siger Elisa Rimpler, som er formand for pædagogernes fagforbund, Bupl.

- Vi har brug for en plan for, hvordan man genopretter børneområdet. Vi er nødt til at se forbedringer nu, for vi er helt inde ved benet, og det skal ikke være et postnummer, som skal afgøre børns fremtid, siger hun.

En af de første opgaver for en ny regering bliver at forhandle med kommunerne om næste års økonomi.

De røde partier, som i øjeblikket forhandler om grundlaget for en ny regering, er enige om, at området skal have et løft.

Men flere kommuner har ifølge lokale medier allerede gjort sig klar til at finde besparelser på børneområdet.

Ifølge TV2 Lorry skal eksempelvis Køge Kommune spare ti millioner kroner på børneområdet, som skal findes ved at indskrænke åbningstiderne og reducere antallet af pædagoger.

- Det er rigtigt farligt, det vi ser nu, at kommuner allerede har sparekataloger ude, hvor de vil spare på børnene, siger Elisa Rimpler.

Minimumsnormeringer skal sikre, at kommunerne i hvert fald ikke kan skære i antallet af personale, når der skal findes besparelser i budgetterne.

- Det er vigtigt, at kommunerne forpligtes til at levere en bund, så der kan blive bygget videre derfra. For ellers ser vi kun én vej, og det er, at der bliver flere børn og færre pædagoger, siger Bupl-formanden.

SF og Enhedslisten gik til valg på minimumsnormeringer, mens Socialdemokratiet med formand Mette Frederiksen i spidsen gerne vil have flere pædagoger, men ikke mener, at minimumsnormeringer er vejen frem.

