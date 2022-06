Kommuner til Wammen: Flere penge eller lavere forventninger

Tirsdag begynder de afsluttende forhandlinger om kommunernes økonomi næste år.

Årets forhandlinger bliver dermed de sidste før næste folketingsvalg.

Forud for forhandlingerne opfordrer formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V), regeringen til at stikke eller bekende.

- Hvis det bliver en smal økonomiaftale, fordi pengene er brugt, så vil vi ikke være med til at pakke det ind i glitterpapir.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så må vi fortælle danskerne, at de kan forvente noget andet i 2023 end i 2022, siger Martin Damm, der også er borgmester i Kalundborg.

Kommunerne har en lang liste af projekter, de ønsker penge til.

Anlægsprojekter af plejehjem og renoveringer af skoler sættes aktuelt på pause, fordi inflationen har gjort dem dyrere end ventet.

Udgifter på det specialiserede socialområde vokser stadig. Og i marts erklærede Statsrevisorerne, at "kommunernes forvaltning af tilbud og ydelser på handicapområdet i mange tilfælde ikke overholder serviceloven".

Derudover bliver der stadig flere sundhedsopgaver, hvor kommunerne skal aflaste hospitalerne, og flere ældre, som der skal tages vare på.

Men hvor kommunerne vil anbefale finansministeren at åbne op for pengepungen, vil Finansministeriets embedsmænd sandsynligvis ret hurtigt bede ham om at lukke den igen.

- Jeg er ret sikker på, at rådet fra embedsmændene i Finansministeriet vil være, at man ikke skal sætte gang i mere aktivitet på nuværende tidspunkt, siger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

- Der er sådan set brug for det modsatte. Men det er meget nemmere sagt end gjort. Der er masser af behov. Sagen er bare den, at der ikke er flere ressourcer.

- Hvis man prøver på at købe mere eller sætte mere i gang nu, så fører det ikke til mere aktivitet. Det fører bare til mere inflation (prisstigninger, red.)

Hvis ikke kommunerne får flere penge, må det ifølge Martin Damm betyde, at regeringen må indstille sig på, at pengene til det specialiserede socialområde må findes andre steder:

- Priserne for eksempelvis botilbud stiger, og vi kan ikke gøre andet end at betale regningen. De penge skal så komme et andet sted fra, siger Martin Damm.

- Regeringen må være ærlig om den opgave, som en smal aftale vil betyde for kommunerne: At vi skal spænde livremmen ind.

Finansministeren har ikke ønsket at kommentere forhandlingerne.

/ritzau/