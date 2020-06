Kommuner vil have åbnet arbejdspladser øst for Storebælt

Vest for Storebælt har de offentlige arbejdspladser åbnet igen. Øst for Storebælt er de fortsat lukkede.

Siden 27. maj har offentligt ansatte vest for Storebælt kunnet møde fysisk på arbejde. Øst for Storebælt er arbejdspladserne dog fortsat lukkede.

I hele landet kan danskerne dog nu gå i svømmehal og fitnesscentre, så forskellen undrer Kommunernes Landsforening (KL).

Formand Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus, opfordrer derfor statsministeren til at genoverveje en genåbning af de offentlige arbejdspladser.

- Der er jo ikke regionale forskelle i den måde, man genåbner svømmehaller, forlystelsesparker og andet.

- Derfor mener vi, at man med ro i sindet og stor tryghed kan genåbne de administrative funktioner, siger han.

Arbejdspladserne vest for Storebælt fik lov til at genåbne 27. maj som en del af fase 2 af genåbningen, fordi der var store regionale forskelle i coronasmitten.

Her blev det slået fast, at en genåbning af arbejdspladser vest for Storebælt kunne overvejes som en del af fase 3, hvis smitten var mindre end ventet.

Nu er der blevet fundet plads til svømmehaller og fitnesscentre, der ellers stod til genåbning i august - men ikke arbejdspladserne.

Den beslutning bør genovervejes, mener KL:

- Borgerne i Østdanmark har svært ved at få den service, de kan forvente. Det er alt for borgerservice til jobcentre, siger Jacob Bundsgaard.

Opfordringen kommer i et brev, som er sendt mandag aften. Statsministeren har endnu ikke besvaret det, fortæller KL-formanden.

/ritzau/