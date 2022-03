Kommuner vil have sikret hjælp til ukrainere ved lov

Kommuner har ikke lovhjemmel til at hjælpe ukrainere på flugt, hvis de er i Danmark på et turistvisum.

Kommunerne efterlyser lovgivning, der gør, at de kan hjælpe de ukrainere på flugt, der kommer til Danmark i disse dage.

Det siger Jacob Bundsgaard (S), formand i Kommunernes Landsforening (KL).

Han forklarer, at nogle kommer og opnår asylstatus og bliver indkvarteret på et asylcenter.

- Andre kommer på turistvisum. De kan i princippet være her i op til tre måneder. Dem har vi ikke mulighed for at hjælpe, fordi vi som kommuner ikke har lovhjemmel til at bruge ressourcer på at hjælpe dem, siger han.

Kommunerne kan eksempelvis ikke indkvartere ukrainerne på vandrehjem eller andre steder, der er til rådighed i kommunen.

Udlændingestyrelsen har lavet en side med information til kommuner om ukrainske statsborgere, der kommer til Danmark.

Her fremgår det, at personer, der er i Danmark med eller uden visum, og som ikke har søgt asyl, skal kunne forsørge sig selv.

- De er reelt set flygtninge. Det er folk, der er flygtet fra krig og ødelæggelse i Ukraine, og som formentlig ikke får forholdt sig til, om de skal søge asyl, før der er gået noget tid, siger han.

Jacob Bundsgaard siger, at der er behov for, at man både fra Folketingets og EU's side får afklaret, hvilken status de ukrainske flygtninge skal have.

- Her og nu er det en problemstilling, der relaterer sig til de ukrainske flygtninge, så det er det, man skal fokusere på lige nu.

- Vi må nok desværre se i øjnene, at dem der kommer hertil, kommer til at være her i et godt stykke tid, fordi situationen er så forfærdelig, som den er i Ukraine.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har sagt til DR, at han på ingen måde vil afvise, at der kan være behov for særlig lovgivning til ukrainere.

Udlændingestyrelsen oplyser i et skriftligt svar til Ritzau, at 25 kommuner indtil videre har tilkendegivet, at de kan modtage ukrainske flygtninge.

FN's flygtningeorganisation oplyser onsdag, at 836.000 personer er flygtet fra Ukraine, siden landet blev invaderet af Rusland torsdag i sidste uge.

/ritzau/