Kommuner vil have Wammens hjælp til at finde penge

Regering og kommuner er enige om, at der skal besparelser til for at styrke velfærden, men ikke om ansvaret.

Regeringen og kommunerne er enige om, at det vil kræve ekstra milliarder kroner, hvis velfærden skal fastholdes - og måske endda styrkes - i 2021 i kommunerne. Men hvor ansvaret for at finde de ekstra penge ligger, er der mindre enighed om.

Det fremgik mandag, da finansminister Nicolai Wammen (S) og formand for Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Bundsgaard (S) mødtes til de første forhandlinger.

- Vi skal kigge på, hvordan vi sikrer, at der er god velfærd også næste år, i takt med at der kommer flere børn og ældre og udgifter til corona, siger finansminister Nicolai Wammen og fortsætter:

- Regeringen er klar til at lægge penge på bordet. Men jeg forventer også, at kommunerne selv har idéer til - og vil bidrage til - at vi får mest muligt ud af kronerne.

- Derfor lægger vi også op til, at man både i kommuner og regioner - som vi har gjort det i staten - bruger færre penge på eksterne konsulenter.

Ifølge Jacob Bundsgaard er kommunerne klar til at kigge på, hvor der kan spares og effektiviseres. Men i stedet for eksterne konsulenter peger han på, at regeringen må lette kommunernes opgaver og bureaukrati.

- Det afgørende for os er, at regeringen kan få lovgivning igennem Folketinget, der sikrer, at vi har rammerne til at lave effektiviseringer.

- Så hvis finansministeren kan levere flertal i Folketinget, går vi ind med åben pande, siger KL's formand og fortsætter:

- Tag beskæftigelsesområdet. Her har man lovgivning, som ud over at fylde titusindvis af sider har procedurer og regler, som vi en gang imellem har svært ved at se en effekt af.

Regeringen har lagt op til en nærhedsreform, der skal mindske detailstyringen af kommunerne.

Og her vil kommunerne gerne trække på erfaringer gjort under coronakrisen, hvor normale arbejdsgange mange steder har været sat ud af kraft.

- Der er ingen tvivl om, at der ligger meget læring i coronakrisen. Også noget, der umiddelbart vil kunne indgå i en nærhedsreform. Ting som lettere beslutningsprocesser og samarbejde på tværs af sektorer, siger Jacob Bundsgaard.

/ritzau/