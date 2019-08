Kommuner vil hjælpe borgerne med at sove

Søvnkurser i kommunalt regi skal gøre borgerne sundere og mere arbejdsmarkedsparate. Langt over grænsen, at kommunen vil med ind i soveværelset, mener velfærdspolitisk chef

En række af landets kommuner udbyder kurser, der skal få borgerne til at sove bedre om natten – og gøre dem mere arbejdsduelige. I Thisted og Middelfart Kommuner har man gennemført de første kurser, mens Vejen Kommune har gennemført 16 søvnkurser siden 2017.

I Vejen er der 23 såkaldte søvnvejledere tilknyttet jobcentret og sundhedscentret, der identificerer borgere, som kunne have gavn af et kursus. Man kan også blive henvist af egen læge eller henvende sig selv. Det fortæller Lene Schramm Petersen, der er gruppeleder for livsstilsafdelingen ved Brørup Sundhedscenter. Hun siger:

”Er man ledig og på en ydelse, kan man let få byttet rundt på nat og dag, og det passer dårligt med at skulle varetage et job fra 8 til 16. Vi arbejder altid arbejdsmarkedsrettet med vores kurser, og de fleste borgere ser det som en gave at sove bedre. Flere af dem har haft problemer med at sove i årevis.”

Ifølge Vejen Kommunes evaluering er det ni ud af ti kursister, der sover bedre efter de fem kursusgange, og det smitter af på andre områder, vurderer Lene Schramm Petersen.

”Vi er helt overbeviste om, at det kan betale sig. Mange af borgerne har en udfordring med livsstil, men sover de dårligt om natten, er de ikke særligt modtagelige over for livsstilsændringer, men det ændrer sig, når søvnen bliver bedre. Derfor er det en kommunal opgave at hjælpe søvnen på vej.”

Bobby Zachariae, som blandt andet forsker i behandling af søvnløshed og er professor ved Aarhus Universitetshospital bekræfter, at dårlig søvn kan smitte af på det generelle velbefindende og i længden være medvirkende til blandt andet overvægt, depression og hjerte-kar-sygdomme.

”Der er god grund til at få tilstrækkelig søvn af god kvalitet, hvis man skal fungere godt socialt og passe et arbejde. Derfor kan kommunale kurser med fokus på søvnhygiejne sagtens være en god idé. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man lider af decideret insomni, vil et kursus i kommunen efter al sandsynlighed ikke være nok. En ud af ti danskere har decideret søvnvanskeligheder, som kræver egentlig søvnbehandling,” siger han.

Medlem af Det Etiske Råd og velfærdspolitisk chef i den liberale tænketank Cepos Mia Amalie Holstein mener til gengæld, det er langt over grænsen, at en række kommuner nu blander sig i borgernes søvn.

”Myndigheder har lov til at oplyse og forebygge, men laver de interventioner, hvor de piller folk ud og spørger ind til deres nattesøvn, så er det stigmatiserende og reducerende. Det er at gøre folk til små børn og fjerne det personlige ansvar. Det er ikke en kommunal opgave at sikre et optimeret menneske. Vi skal ikke have velfærdsstaten helt ind i soveværelset. Selv hvis der er evidens for, at søvn er godt, så betvivler jeg, at søvnkurser får flere folk i job. Det er ikke i orden at spilde skattekroner på den måde,” mener Mia Amalie Holstein.

I Thisted kommune mærkede de en stor interesse, da det første søvnkursus blev udbudt i juni. ”Lær at sove godt igen” var overskriften på annoncen i lokalavisen, som fik 25 borgere til at henvende sig. Egentlig var planen et kursus med seks deltagere, men det er nu udvidet. Søvnkurset er en del af kommunens forebyggende indsats, fortæller kommunens søvnvejleder Eva-Maria Schirmer.

”Søvn er en undervurderet energikilde. Ved at arbejde med søvn først, vender vi hele perspektivet om og ser, om det også kan have en positiv effekt på depression og overvægt og give lavere sygefravær og mere energi. Vi tror på, at bedre søvn er nøglen til god trivsel og kan give energi til at begynde på et nyt arbejde eller bare komme på arbejde i det hele taget,” siger hun.

Også i Norge er der eksempler på kommuner, som i deres sundhedsafdeling ”Frisklivssentralen” udbyder søvnkurser – dog mod en mindre egenbetaling.