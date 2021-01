Kommuner vil skrue op for lyntest mod coronavirus

KL-formand Jacob Bundsgaard (S) opfordrer alle kommunale medarbejdere til at lade sig teste for coronavirus.

De danske kommuner kommer fremover til at skrue op for private lyntests mod coronavirus. Det siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for Kommunernes Landsforening (KL).

KL opfordrede onsdag aften Danmarks 98 kommuner til at få fat i så mange lyntest som muligt.

Det skete, efter at private leverandører tidligere onsdag havde meldt ud, at der er en større kapacitet af mobile lyntest end de 14.000 enheder, som kommunerne tidligere havde fået oplyst.

- Vi blev i går orienteret om, at der er mange flere test hos de private udbydere end tidligere oplyst, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

- Så nu har vi opfordret kommunerne til at rekvirere så mange test, som det overhovedet er muligt at få fat på. På den måde kan vi få flest muligt medarbejdere testet på plejehjem, døgninstitutioner og dagtilbud.

- Og så har både vi og sundhedsmyndighederne en opgave i at kommunikere, at kviktesten er et godt alternativ til pcr-testen, så vores medarbejdere har mod på at tage den, siger han.

Testen er et tilbud, men KL-formanden opfordrer de kommunale medarbejdere til at lade sig teste.

- Det er frivilligt. Men det er utroligt vigtigt, at vi passer på vores mest sårbare, som risikerer at blive alvorligt syge af covid-19.

- Vores medarbejdere gør en kæmpe indsats for at hjælpe andre, så vi skal også passe på dem. Kviktest er et af de redskaber, vi har. Og det skal vi benytte os af, siger Jacob Bundsgaard.

Senere torsdag skal alle landets borgmestre til virtuelt møde med justitsminister Nick Hækkerup (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om kommunernes brug af lyntest.

Mødet er hasteindkaldt af regeringen og har netop til formål at få kommunerne til at bruge de private leverandører mere til lyntest.

/ritzau/