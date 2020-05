Kommuner: Yderligere åbning presser vuggestuer og børnehaver

Kapacitetsmangel er ved at være en realitet ude i landets kommuner, lyder det fra kommuneformand.

Dagtilbuddene i landets kommuner bliver presset på kapaciteten, når samfundet genåbner yderligere.

Det siger formand for Kommunernes Landsforening (KL), Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelelse.

Det kan betyde, at det enkelte barn skal være i vuggestue eller børnehave kortere tid end normalt, når samfundet åbnes yderligere.

Torsdag mødes Folketingets partier for at forhandle om næste fase af genåbningen.

- Kommunerne yder en kæmpe indsats for at give de mindste en god og tryg hverdag. Men vi må også se i øjnene, at lokaler, udendørsarealer, personale med mere ikke rigtig rækker længere.

- Det er svært at se, hvordan vi med Sundhedsstyrelsens nuværende retningslinjer kan få plads og hænder nok til alle børn, når samfundet genåbner yderligere, og flere forældre vil få behov for pasning, siger Jacob Bundsgaard.

- Når der kommer flere børn, men retningslinjer, rammer og antallet af hænder er de samme, kan det komme til at betyde, at man lokalt er nødt til at se på for eksempel dimensioneringen, så det enkelte barn er kortere tid i dagtilbuddet end normalt.

I de seneste uger har flere og flere forældre efterspurgt pasning. Det viser en rundspørge fra KL. 71 af landets 98 kommuner har deltaget.

65,3 procent af forældrene tilkendegiver et behov for pasning i dagtilbud. Det var 52 procent for knap to uger siden. 64 procent af alle de børn, der er indmeldt i en af landets daginstitutioner, er nu tilbage.

Kapaciteten er under pres grundet de mange restriktioner, der er indført. Der skal være mere plads til børnene. Der skal vaskes legetøj. Og der skal vaskes hænder som aldrig før.

Dagtilbuddene blev åbnet igen i fase 1 af genåbningen. Altså efter påske.

/ritzau/