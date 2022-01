Kommunerne afsætter ekstra milliarder til ældre i 2022

Kommunerne har i 2022 sat flere penge af til ældreområdet end sidste år.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik over de kommunale budgetter for 2022.

Der er på landsplan i de 98 kommuner afsat 50,6 milliarder kroner i kategorien "tilbud til ældre", hvilket er 2,7 milliarder kroner mere end i 2021.

Det dækker primært over flere udgifter til pleje, omsorg, hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

Tallene skal læses i lyset af den demografiske udvikling, som betyder, at der kommer flere ældre i Danmark.

Dermed vil det løbende kræve flere penge at fastholde det samme serviceniveau.

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommuner bruger på de ældre borgere.

Ifølge en opgørelse fra Indenrigs- og Boligministeriet er der i gennemsnit budgetteret med 46.132 kroner per ældre over 67 år i kommunerne, når man ser på landsplan.

København, Rødovre og Hvidovre er i toppen med 60.500-68.000 kroner, mens Lejre, Holbæk og Fanø bruger færrest penge per ældre med 35.500-36.300 kroner.

Der er forskelle på, hvilken type ældre der er i de enkelte kommuner.

For eksempel har nogle kommuner en højere andel af ældre, der lige er gået på pension, frem for ældre over 80 år, hvor der typisk vil være flere udgifter forbundet.

/ritzau/