Kommunerne bruger stadig flere penge på det specialiserede socialområde. Alligevel oplever organisationer, at kvaliteten af hjælpen falder

Onsdag præsenterer en ekspertgruppe en række anbefalinger til, hvordan der kan sikres "en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet." For udgifterne til det specialiserede socialområde stiger år for år. Samtidig oplever handicaporganisationer, at borgere ikke får den hjælp, de har brug for. Her fortæller fem centrale stemmer om områdets udfordringer