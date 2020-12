Kommunerne: Det bliver svært at skaffe pædagoger

Krav om minimumsnormeringer i daginstitutioner er rykket frem til 2024. Men bliver svært at opfylde, siger KL.

Regeringen og dens støttepartier har lørdag fremrykket kravet om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

I 2024 skal der altså være minimum en pædagog per tre vuggestuebørn og en pædagog per seks børnehavebørn. Det kan dog vise sig svært at leve op til for kommunerne, for færre og færre vælger at uddanne sig til pædagog.

- I forhold til rekruttering og vores mulighed for at ansætte tilstrækkelig med kvalificeret personale, så er det en udfordring nogle steder.

- Det svinger fra kommune til kommune, men der vil være nogle steder, hvor det bliver rigtig svært at tiltrække tilstrækkelig med personale.

- Derfor synes vi, at det er et godt signal, at man sender penge til området. Det kan forhåbentlig give nogle unge et skub mod uddannelsen, siger formand for Kommunernes Landsforening Jacob Bundsgaard (S), og fortsætter:

- Så vi tror også, at der skal arbejdes målrettet med at sikre, at tilstrækkelig mange unge går den vej ud over dette her.

Optaget på pædagoguddannelsen er nemlig faldet støt. Siden 2013 er antallet af optagne på pædagoguddannelserne faldet fra 5865 til 4955 i 2020.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af pædagoger - omregnet til fuldtidsstillinger - i landets daginstitutioner - selvejende som offentlige - steget fra 24.873 i 2017 til 25.879 i 2019. For pædagogmedhjælpere er tallet steget fra 18.240 til 19.166.

Men flere skal til, ikke mindst fordi store årgange står foran pensionen. Ifølge Jacob Bundsgaard er der behov for at løfte uddannelserne endnu mere.

- Det er vigtigt at sikre, at kvaliteten i uddannelserne er tilstrækkelig god, at der er nogle gode uddannelsesmiljøer og at man kan se, at der er et godt og meningsfuldt arbejde i den anden ende.

- At det er attraktivt at få lov til at arbejde med børn, siger Jacob Bundsgaard.

Kommunernes Landsforening holder skarpt øje med udviklingen og muligheden for at ansætte de pædagoger, der skal til. For i 2024 vil der nu ligge et lovkrav.

- Altså, hvis ikke pædagogerne er der, så er de der jo ikke. Men vi vil selvfølgelig arbejde konstruktivt og målrettet på at leve op til de krav, der kommer, siger Jacob Bundsgaard.

