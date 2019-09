Kommunerne får 64 milliarder fra staten i 2020

Det står nu klart, hvad kommunerne får i statsligt tilskud i 2020, skriver Social- og Indenrigsministeriet.

Det store puslespil om kommunernes økonomi i 2020 har fået lagt endnu en brik. Det statslige tilskud til kommunerne er på plads, og nu kan kommunerne søge de forskellige tilskud og ordninger, der skal sætte de sidste rammer.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Kommuner og regioner får nu de konkrete tal for deres indtægter næste år. Med årets økonomiaftaler har vi taget de første skridt i en ny retning med de ekstra penge, regeringen har afsat til flere ældre og flere børn og til at løfte velfærden.

- Nu er det op til kommunerne og regionerne at få mest muligt ud af de penge, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i pressemeddelelsen.

Samlet vil det statslige tilskud lyde på 64 milliarder kroner. Det er 1,9 milliarder kroner mere end sidste år.

På grund af valg og regeringsdannelse har processen omkring kommunernes økonomiske ramme for næste år været voldsomt presset i år. Derfor skal de allerede om få dage levere ansøgninger for en række særtilskud.

Af de 64 milliarder kroner går 50,6 milliarder kroner til landsudligningen. Den dækker over en fordelingsnøgle, der skal sikre, at tilskuddet fra staten tager højde for befolkningssammensætningen i kommunen.

7,1 milliarder kroner går til kommuner med et højt strukturelt underskud, og 5,9 milliarder kroner bliver fordelt efter indbyggertallet.

Udligningssystemet mellem kommunerne har været kritiseret i mange år for ikke at være fair og tidssvarende. Det har ført til, at kommunernes økonomiske forudsætninger er meget forskellige.

Samtidigt er den blevet kritiseret for, at nogle kommuner skal sende milliardbeløb til andre.

Astrid Krag skriver i pressemeddelelsen, at regeringen snarligt vil tage fat på en revision af udligningsloven.

- Kommunerne kan også se frem til, at regeringen vil søge opbakning til at få løst de problemer, der er i udligningssystemet, skriver hun.

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Raabjerg Madsen, siger onsdag til Altinget, at regeringen vil have et udspil klar inden nytår.

Regionerne har fået 99 milliarder kroner til sundhedsvæsnet og 2,6 milliarder kroner til regional udvikling.

/ritzau/