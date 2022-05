Kompromisløst parti har større mål end valg til Folketinget

Frie Grønne ligger fortsat under spærregrænsen og skal kæmpe for at komme på tinge. Partiet mødes lørdag.

Der skal være valg til Folketinget inden for et år, og dermed kan det være sidste gang, Frie Grønne samles til landsmøde inden.

Udfordringen er, at der er trangt på venstrefløjen, og partiet kæmper med at få vælgere nok til at komme i Folketinget. Men det er heller ikke det største mål ifølge partileder Sikandar Siddique, der lørdag taler i København.

- Vi skal blive valgt til Folketinget. Ja, det er vigtigt. Men det vigtigste er, at vi forandrer Danmark, siger han i sin tale.

Han gik på talerstolen til tonerne af Ghetto Supastar, mens publikum klappede begejstret.

Det forholdsvis nye parti holder lørdag sit første fysiske landsmøde, hvor der er samlet omkring hundrede mennesker, som er mere mangfoldige end andre partiers årlige møder.

Det vakte således også stor opbakning og begejstring, da Siddique i sin tale henvendt til statsminister Mette Frederiksen (S) sagde, at hun ikke skulle være "bange, fordi jeg er brun. Du skal være bange, fordi jeg er grøn".

Sammen med Alternativet og Veganerpartiet ligger Fire Grønne under spærregrænsen og står ifølge flere målinger ikke til at komme ind.

På landsmødet vil partiet blandt andet præsentere kandidater til folketingsvalget.

Partiet udsprang af Alternativet og har derfor tre medlemmer af Folketinget. Men partiet har haft svært ved at sætte sig igennem og får svært ved at opnå valg.

- Vi har allerede fået en fod inden for døren. Nu handler det om at blive ved med at mobilisere flere og bygge bevægelsen større og bredere hele tiden.

- Vi skal være mange flere, og det er nu, vi har muligheden for at vise, at der findes en anden fremtid. En fremtid, der er bæredygtig for planeten, siger Sikandar Siddique.

Som det største politiske resultat peger han på en antiracistisk handleplan, som dog ikke er "tæt på" at være ambitiøs nok.

- Men jeg tør godt sige, at sådan en handleplan slet ikke var kommet på tale, hvis ikke det var for Frie Grønnes konstante kamp for at sætte racismen på dagsordenen, siger han.

Partiet vil blandt andet have indført ligestillingskvoter, anonymiserede jobansøgninger, og automatisk statsborgerskab til alle født i Danmark.

I sin tale tordner han mod det, som han kalder "statsracisme", og han beskylder de andre partier i Folketinget for at være magtfuldkomne.

Han beskylder SF, Enhedslisten og De Radikale for at være rykket til højre i udlændingepolitikken sammen med Socialdemokratiet.

