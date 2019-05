Konfirmander og fodboldfolket må indstille sig på regn

Storebededagsferien begynder vådt og køligt, mens lørdag og søndag byder på lunere og mere tørt vejr.

Vejret bliver en del forskelligt for de unge, der skal konfirmeres henholdsvis fredag og søndag i storebededagsferien.

Fredagen bliver regnfuld, kølig og overskyet, mens det på søndag holder tørt med noget højere temperaturer og mulighed for lidt solskin.

Det siger Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog ved DMI.

- De fleste konfirmander og deres gæster havde nok drømt om noget andet, men sådan bliver det desværre ikke, siger hun.

Samtidig råder hun de tusindvis af fodboldtilhængere, som fredag stimler sammen i Parken i København til årets pokalfinale mellem FC Midtjylland og Brøndby, at medbringe et regnsæt.

Frem til tidlig aften er der således udsigt til vedvarende regn.

- Det skyldes et udbredt regnområde, der bevæger sig fra øst ind over hele Danmark, siger hun.

De første byger rammer Bornholm fredag morgen.

- Omkring middagstid står Sjælland så for tur, og derefter bevæger bygerne sig ind over resten af landet. Muligvis med undtagelse af Vendsyssel, hvor chancen for tørvejr er størst.

Landsdelen får også de højeste temperaturer med op til 17 grader, mens det øvrige Danmark må nøjes med mellem 9 og 14 grader.

Sidst på eftermiddagen begynder regnen at aftage i de sydlige dele af landet.

Lørdag og søndag kravler temperaturerne op.

- Efter noget dis og tåge klarer det op med lidt sol ved middagstid, og eftermiddagen bliver ganske pæn med lidt sol og måske en enkelt byge, men luften vil være noget lunere med mellem 16 og 20 grader, siger Anja Bodholdt.

Søndag vil tåge og dis også "genere" lidt først på dagen, men nedbør er der ikke udsigt til, og det bliver op til 22 grader varmt.

/ritzau/