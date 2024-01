Konflikt i S-toppen om kongelige ordener før tronskifte

Socialdemokratiets næstformand, Marie Stærke, mener, at regeringspartiet skal ændre holdning i forhold til kongelige ordener.

Partiet har et princip om ikke at tage imod kongelige ordener. Men tiden er moden til at ændre det princip. Det siger hun få dage før tronskiftet.

Meldingen kommer Stærke med i P1 Morgen, og til Ritzau siger hun:

- Hvis kongehuset vil anerkende os med ordener og medaljer, skal vi ikke føle os hverken for fine eller ufine til at til at modtage en orden. Det skal vi kunne gøre med stolthed.

Dermed deler Stærke, der også er Køge-borgmester, holdning med den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt, der tidligere på måned i "Aftenshowet" på DR 1 kom med de samme tanker.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, har dog slået fast, at partiet ikke ændrer holdning.

- I Socialdemokratiet har vi en historisk tradition tilbage fra Stauning om ikke at tage imod ordener. Vi har ingen planer om at ændre den tilgang, har han skrevet i en sms til DR i sidste uge.

Rabjerg Madsen henviser til den tidligere socialdemokratiske formand, der var statsminister fra 1924-1926 og 1929-1942.

Stærke siger, at partitoppen ikke har drøftet emnet endnu.

- Jeg kaster en bold i luften og siger, at jeg synes, at vi skal drøfte det i Socialdemokratiet, om det ikke er på tide, at vi siger til hinanden, at vi godt kan modtage ordener uden at blive set skævt til af partikammerater, siger Stærke, som selv ville takke ja til en kongelig orden, hvis hun fik chancen.

To folketingsmedlemmer i partiet har faktisk modtaget kongelige ordener. Det er Bjarne Laustsen og Flemming Møller Mortensen. Men ikke som socialdemokrater.

Laustsen blev i 2015 udnævnt som Ridder af Dannebrogordenen for at være Hjemmeværnets øverste civile chef. Flemming Møller Mortensen blev udnævnt Ridder af Dannebrogordenen i 2020 for at være forstander på Aalborg Kloster.

Om den interne splid i forhold til kongelige ordener siger Stærke, at sådan er det nogle gange i et politisk parti, hvor forskellige holdninger diskuteres.

- Rabjergs opgave som politisk ordfører er at repræsentere Socialdemokratiets officielle holdninger, og det gør han rigtig flot. Hvis der ikke sker en kursændring, lever jeg fint med det, og hvis der sker en kursændring, så ved jeg, at vores politiske ordfører vil repræsentere den, siger Stærke.

