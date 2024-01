Kong Frederik IX blev hyldet for sin mandighed. Det ville nok ikke ske i dag

Mon statsminister Mette Frederiksen (S) vil berømme Dronning Margrethes ranke holdning og kvindelighed som prinsesse i forbindelse med det kommende tronskifte?

Det virker ikke sandsynligt.

Går man 52 år tilbage i historien, havde den daværende formand for Folketinget, den radikale Karl Skytte, imidlertid ingen betænkeligheder ved at fremhæve, at den dengang netop afdøde Kong Frederik IX var blevet afholdt og skattet af hele folket, blandt andet på grund af sin fysiske fremtræden som prins.

I Folketingstidende kan man læse Skyttes mindeord om Kongen i Folketinget lørdag 15. januar 1972 klokken 16. Han indledte med at sige:

“Meddelelsen om Hans Majestæt Kong Frederik den Niendes død er modtaget med dyb sorg i den danske befolkning. Ved sin tiltrædelse som konge udtalte Kong Frederik håbet om at kunne gøre sig værdig til folketingets tillid og om, at en tilsvarende tillid, som var vist hans fader, Kong Christian den Tiende, også måtte blive ham til del. Dette håb er i fuldeste mål blevet opfyldt gennem Kong Frederiks henved 25 år lange regeringstid.”

Karl Skytte (R) var formand for Folketinget fra 1968 til 1978 og kom dermed også til at holde mindetalen i tinget for Kong Frederik den niende i forbindelse med tronskiftet i 1972. Foto: Bent K. Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men hvordan skulle man forstå de varme følelser og den store hengivenhed, der strømmede kongen i møde fra store dele af den danske befolkning? Ja, der mente Karl Skytte, at det var naturligt at mindes kongens ungdom.

"Det var i disse år, den unge Kronprins Frederik ved sin færden blandt befolkningen og ved sin ranke holdning lagde de egenskaber for dagen, som skulle gøre ham afholdt og skattet af hele det danske folk.”

“Før de repræsentative pligter og byrder lagde sig hindrende i vejen, deltog kronprinsen ivrigt i befolkningens liv. Ikke mindst under sin uddannelse og tjeneste inden for søværnet udviste den unge kronprins mandighed og pligtfølelse og en menneskelighed og hjælpsomhed, som af mange er blevet mindet med glæde og taknemmelighed.”

Formanden fortsatte sin mindetale med at hylde kongen for hans forståelse for samspillet mellem monarkiet og det parlamentariske demokrati, herunder som underskriver af Grundloven i 1953. Det var den, der åbnede for, at Margrethe senere kunne blive dronning.

Karl Skytte udtalte Folketingets dybeste medfølelse med hele den kongelige familie og ønskede, at Dronning Margrethe måtte få “lykke og styrke” til at løfte arven efter Kong Frederik.

Folketingstidende nævner i en regibemærkning, at medlemmerne stående påhørte formandens mindetale.

Derefter oplæste statsminister Jens Otto Krag (S) et “allerhøjeste budskab” fra Dronning Margrethe om, at hendes far var død, og at hun havde overtaget det ansvarsfulde kald som Danmarks Dronning. Hun håbede, at det ville lykkes hende at yde en indsats til gavn for Danmark og det danske folk – og at hun ville møde samme tillid, som hendes far havde gjort.

Stadig stående udbragte Folketinget derefter et nifoldigt leve for Dronningen.

Så kunne formanden ringe med klokken og hæve mødet. Det tog i alt otte minutter.