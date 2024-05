Kong Frederik kommer på nyt frimærke

Fremover kan man vælge at pryde konvolutter og breve med små portrætter af Danmarks regent.

PostNord udgiver et nyt frimærke med kong Frederik.

Det oplyser PostNord i en pressemeddelelse.

- I PostNord har vi en lang og stolt tradition for at hylde de nye regenter påfrimærkerne, og derfor glæder vi os meget over nu at kunne udgive et frimærke med kongen som markering af tronskiftet i Danmark, siger Andreas Brethvad, der er kommunikationsdirektør hos PostNord, i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frimærket udsendes på kongens fødselsdag, søndag 26. maj, men kan bestilles på PostNords hjemmeside fra onsdag 22. maj.

Det er første gang som konge, at kong Frederik kommer på et frimærke.

Allerede som barn optrådte han første gang på de små papirlapper.

Siden har han også været portrætteret ved sin 18-års fødselsdag, dronning Margrethes regeringsjubilæum, sit bryllup med dronning Mary samt til en indsamling til kronprins Frederik og kronprinsesse Marys Fond.

Frimærket udgives i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Det er Steen Evald, der har taget selve billedet på det nye frimærke, mens Ella Clausen har lavet designet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også kongens monogram og navnet på det land, frimærket er købt i, fremgår på frimærket.

Kong Frederik X blev Danmarks nye konge, da han 14. januar 2024 overtog tronen efter sin mor, dronning Margrethe, der abdicerede efter 52 år som regent.

I forbindelse med tronskiftet valgte kongen valgsproget "Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark".

Det var i sin nytårstale, at dronningen meddelte, at hun ville abdicere 14. januar 2024 og overlade tronen til sin ældste søn.

Dronningen blev i løbet af 2023 opereret i ryggen, og det gav anledning til at overveje, om tiden var inde til at overlade ansvaret til næste generation.

/ritzau/