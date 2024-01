Kong Frederik løber i front for Royal Run

Kronprins Frederik kommer stadig til at løbe i front ved motionsløbet Royal Run i maj i en række danske byer, selv om han er blevet udråbt til konge.

Det bekræfter Royal Run over for TV 2 Kosmopol.

- Nu kan vi se frem til Royal Run med en konge, skriver løbsarrangørerne i en mail til tv-stationen.

Og det er ikke bare en forhåbning fra løbsarrangørerne. De har nemlig været i kontakt med kongehuset efter nyheden om dronningens abdikation, oplyses det samtidig.

- Vi har været i kontakt med kongehuset og har fået o.k. til at skrive, som vi skriver i mailen. Så det er vores klare forventning, at der ikke kommer noget afbud, siger Suzanna Meyer, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Royal Run, til TV 2 Kosmopol.

Næste år vil det være byerne København/Frederiksberg, Kalundborg, Fredericia, Aarhus og Brønderslev, der får besøg af det royale løb.

Og Royal Run er populært. Løbsarrangørerne kunne således melde alt udsolgt 30. december 2023.

I alt er der 87.500 løbere, der skal kridte skoene den 20. maj 2024, når startskuddet lyder.

Løbet blev første gang afholdt i 2018, da kronprins Frederik fyldte 50 år. Han har deltaget hvert år siden, men nu kommer han altså for første gang til at deltage som konge.

/ritzau/