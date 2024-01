Kong Frederik taler fra balkonen på Christiansborg efter tronskifte

Kort efter at tronskiftet er blevet proklameret på søndag, taler kong Frederik fra balkonen på Christiansborg Slot.

Det fremgår af det officielle program for dagen, som kongehuset har offentliggjort mandag aften.

Klokken 15 søndag vil kongen træde ud på balkonen, hvorefter statsminister Mette Frederiksen (S) proklamerer tronskiftet.

Kort efter taler han og afslutter med sit valgsprog.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valgsproget skal sætte rammerne for hans regeringstid.

For dronning Margrethe var det først i de dage, hvor hendes far - Frederik IX - lå for døden, at hun fandt frem til sit eget valgsprog.

Det lyder "Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke".

Søndagens program starter med, at både kronprinsparret og dronningen forlader Amalienborg i hvert deres køretøj.

Det sker, cirka en halv time før tronskiftet på Christiansborg.

Herefter deltager dronningen, kronprinsen og prins Christian sammen med regeringen i et møde i Statsrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selve tronskiftet indtræder officielt under dette møde, i det øjeblik dronningen har underskrevet en erklæring om sin abdikation.

Herefter forlader dronningen Christiansborg Slot og sætter kursen tilbage mod Amalienborg.

Klokken 14.30 vil det nye kongepar afholde kur for særligt indbudte gæster, der ikke navngives i programmet.

En halv time senere træder kong Frederik ud på balkonen.

Efter proklamationen kører kongeparret ligeledes tilbage til Amalienborg.

/ritzau/