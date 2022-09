Kongehusekspert: Naturlig udvikling at fratage titler

Det er en opsigtsvækkende, men på sin vis naturlig udvikling, at prins Joachims børn mister prinse- og prinsessetitlerne.

Det siger Sebastian Olden-Jørgensen, historiker ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet og kongehusekspert.

- For nogle generationer siden var kongefamilien lille, men nu er den faktisk stor. En regulering er naturlig, siger han.

Hans vurdering er, at kongehuset formentlig er bange for, at der bliver for mange prinser og prinsesser.

- Hvor mange privilegerede unge mennesker synes offentligheden, det er en god idé at have løbende rundt? Det er ikke kun et spørgsmål om apanage og den slags, det er et spørgsmål om status.

Olden-Jørgensen henviser desuden til, at samme regulering er foretaget i Sverige.

Grevinde Alexandra har over for B.T. reageret kraftigt og sagt, at børnene føler, at de mister deres identitet.

- Vi er alle uforstående over for beslutningen, siger hun.

Reaktionen fra Alexandra kalder Sebastian Olden-Jørgensen for "bemærkelsesværdig højrystet og direkte".

- Kongehuset forsøger at sælge det som en frihed, at de sætter de unge mennesker fri ved at fratage dem prinse- og prinsessetitlerne. Det er så en frihed, som i hvert fald grevinde Alexandra ikke synes er særlig sjov for dem at have, siger han.

Det er Nikolai på 23 år og Felix på 20 år, som prins Joachim har med grevinde Alexandra, samt Henrik på 13 år og Athena på 10 år, som prins Joachim har med prinsesse Marie, som mister titlerne.

Det er dronningen, der har besluttet at fratage dem titlerne.

I en pressemeddelelse hedder det, at børnene i højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af "de særlige hensyn og forpligtelser", som hører med til et formelt tilhørsforhold til kongehuset.

Olden-Jørgensen kalder det "et forsøg på at sukre den bitre pille".

- Jeg ved ikke, hvor forfærdelig mange pligter de har haft. Så det er et forsøg på at få det til at se godt ud.

- Men der er jo en sandhed i det. Har man lyst til at glide lidt ud i ubemærketheden, så er det altså nemmere, når man ikke har den titel.

