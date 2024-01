Kongehusekspert venter stor folkefest for dronningen

En folkefest venter den 14. januar, når dronningen træder tilbage som regent for at give opgaven videre til kronprins Frederik.

En fest, som både vil omfatte Christiansborg Slot og Amalienborg.

Det vurderer kongehusekspert og politisk kommentator Thomas Larsen.

- Jeg er overbevist om, at vi bliver vidner til en folkefest i København. Scenen kommer til at minde om den, danskerne oplevede, da dronningen blev udråbt i 1972 af daværende statsminister Jens Otto Krag (S).

- Men med den store forskel, at det ikke som dengang sker på baggrund af et dødsfald, siger Thomas Larsen.

Indtil videre er det begrænset med oplysninger fra kongehuset om, hvordan dagen vil forløbe. På kongehusets hjemmeside fremgår det kun, at dronningen "den 14. januar 2024 træder tilbage som Danmarks dronning og overlader tronen til H.K.H. Kronprinsen".

Men en nøje plan er lagt, mener Thomas Larsen.

- Selv om vi ikke ved ret meget om, hvad der foregår bag Amalienborgs mure lige nu, så ligger der en fuldstændig klar køreplan udtænkt af dronningen og hendes nærmeste rådgivere.

Lidt flere oplysninger giver Statsministeriet, som i en pressemeddelelse skriver, at statsminister Mette Frederiksen (S) den 14. januar efter et møde i Statsrådet vil proklamere tronskiftet på Christiansborg Slot.

Det bliver fra slottets balkon med et enormt opbud af mennesker, mener Thomas Larsen.

- Mette Frederiksen vil træde frem sammen med kronprinsen og udråbe ham som ny regent. Det vil få en enorm skare til at møde frem - både for at udtrykke respekt for dronningen, men også for at give opbakning til kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

Senere samme dag vil tronskiftet blive markeret på Amalienborg, vurderer Thomas Larsen.

Hvis dronningen følger traditionen fra dengang hendes far, Frederik IX, døde, så skal de kongelige faner flytte palæ. Denne gang fra Christian IX's Palæ, som er dronningens residens, til kronprins Frederik og kronprinsesse Marys residens, Frederik VIII's palæ.

- Dengang var det dronning Ingrid, der kyssede fanen, inden den blev leveret over til den nye dronning. Jeg tror, at vi kommer til at se en lignende meget bevæget scene, når fanen bæres over slotspladsen, siger Thomas Larsen.

/ritzau/