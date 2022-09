Kongehuset efter prins Joachims kritik: Mange følelser på spil

Prins Joachim er utilfreds med, at hans børn mister titler. Kongehuset håber, at beslutningen respekteres.

Kongehuset gentager torsdag, at beslutningen, om at prins Joachims børn i fremtiden skal tituleres grever og komtesse, har været længe undervejs.

Det siger kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Ritzau.

- Vi forstår godt, at der er mange følelser på spil i øjeblikket, men vi håber, at dronningens ønske om at fremtidssikre kongehuset vil blive respekteret, lyder det.

Både prins Joachim og grevinde Alexandra, som er mor til to af prinsens børn, har offentligt kritiseret beslutningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kongehuset offentliggjorde onsdag, at prins Joachims fire børn fra nytår ikke længere kan kalde sig prinser eller prinsesse til Danmark.

Lene Balleby oplyste samme dag til B.T., at prins Joachim har kendt til beslutningen om at fratage titlerne siden begyndelsen af maj.

Men tidligere torsdag sagde prins Joachim til B.T., at kongehuset har fremskyndet beslutningen.

- Den 5. maj fik jeg forelagt en plan. At hele den her tanke om mine børns identitet skulle tages fra dem, når de hver især fyldte 25 år. (Prinsesse, red.) Athena fylder 11 til januar. Og så fik jeg fem dages varsel, da beslutningen var fremskyndet, sagde han.

Han ved ikke, hvorfor beslutningen blev fremskyndet, siger han til mediet. Han fortæller også, at han oprindeligt bad om betænkningstid.

Til Ekstra Bladet fortæller grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, at det var hofmarskallen - og ikke dronningen selv - der orienterede prins Joachim om beslutningen.

Han overbragte derefter beskeden til sine børn og grevinde Alexandra, lyder det.

Kongehuset begrundede onsdag i en pressemeddelelse beslutningen med, at børnene skal have mulighed for at forme deres egen tilværelse i højere grad.

- Dronningens beslutning ligger i tråd med lignende tilpasninger, som andre kongehuse på forskellig vis har gennemført i de senere år, lyder det.

Også torsdag omtaler kommunikationschefen det som "dronningens ønske om at fremtidssikre kongehuset".

Men onsdag begrundede dronningen selv beslutningen med, at hun også mener, at det er godt for børnene.

- Det er overvejelser, som jeg har gået med ganske længe, og jeg tror, det er godt for dem, sagde hun i forbindelse med et arrangement på Nationalmuseet.

Ifølge prins Joachim er hans børn meget kede af det og ved ikke, "hvilket ben de skal stå på". Det siger han til Ekstra Bladet.

Det drejer sig om børnene Nikolai på 23 år og Felix på 20 år, som prins Joachim har med grevinde Alexandra, samt Henrik på 13 år og Athena på 10 år, som prins Joachim har med prinsesse Marie.

/ritzau/