Kongehuset fejrer kronprinsparrets tvillinger med nye billeder

Knap en uge inden den danske trone skifter hænder, stjæler to yngre medlemmer af den kongelige familie opmærksomheden.

Prins Vincent og prinsesse Josephine fylder 13 år mandag. I den forbindelse har kongehuset offentliggjort et nyt billede af tvillingerne, hvor de står smilende side om side.

Kronprinsparrets to yngste børn kom til verden 8. januar 2011 på Rigshospitalet i København. Særligt det seneste år har de to gjort sig ekstra bemærket.

Prinsesse Josephine havde sidste år sin debut som skuespiller i fortællingen om Peter Pan i Glassalen i Tivoli i København. Her blev hun krediteret Josephine Sophia Ivalo på rollelisten for sin rolle som en af populuserne, der bor på Ønskeøen sammen med havfruerne og de glemte børn.

Tvillingebroren prins Vincent fik vist sine hurtige fødder det sidste år, inden han nu officielt er trådt ind i teenageårene med sin søster.

Han slog nemlig sin storebror, prins Christian, og far, kronprins Frederik, ved Royal Run.

Faktisk blev prins Vincent den første kongelige til at krydse målstregen efter ruten på ti kilometer i København og på Frederiksberg. Han brugte omkring 47 minutter på at tilbagelægge strækningen ifølge B.T.

2023 var et særligt år for kongehuset, hvor prins Christians 18 års fødselsdag blev markeret med en stor fest. Året sluttede med noget af et brag, da dronning Margrethe i sin nytårstale annoncerede, at hun abdicerer den 14. januar efter 52 år på tronen.

Dermed står kronprins Frederik til at blive udnævnt som kong Frederik X, og prins Christian overtager titlen som kronprins.

Arvefølgen til tronen er efter prins Christian, prinsesse Isabella og herefter tvillingerne, hvor prins Vincent fremgår før prinsesse Josephine i rækkefølgen på kongehusets hjemmeside.

Angående kongehusets titler har kronprinsesse Mary tidligere udtalt, at hun og kronprins Frederik vil se på deres børns titler.

- I dag kan vi ikke se, hvordan kongehuset kommer til at se ud, når det er Christians tid, eller når Christians tid begynder at nærme sig, lød det fra kronprinsessen.

Udtalelsen kom, efter at dronning Margrethe i efteråret 2022 valgte at fratage titlerne fra prins Joachims fire børn. De er derfor ikke længere prinser og prinsesse, men går under titlerne grev Nikolai, grev Felix, grev Henrik og komtesse Athena.

/ritzau/