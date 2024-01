Kongehuset photoshopper billede af royale tvillinger

Kongehuset offentliggjorde mandag morgen et nyt billede af prins Vincent og prinsesse Josephine i anledningen af tvillingernes fødselsdag.

Men billedet er slet ikke nyt. Det skriver Se og Hør, Ekstra Bladet og Billedbladet.

Medierne skriver, at billedet efter alt at dømme er photoshoppet fra et andet billede, der blev taget i forbindelse med fejringen af prins Christians 18-års fødselsdag.

Tidligere stod der på kongehusets hjemmeside, at billedet var nyt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu står der, at "der bringes et billede".

Det oprindelige billede er et gruppebillede af hele den kongelige familie i anledningen af, at prins Christian fyldte 18 år i oktober sidste år.

Her stod prins Vincent længst mod venstre flankeret af sin mor, kronprinsesse Mary.

Prinsesse Josephine stod til gengæld længst til højre - ved siden af sin mormor, dronning Magrethe.

Artiklen fortsætter under annoncen

På mandagens fødselsdagsbillede, der både er lagt på Instagram og kongehuset hjemmeside, står de to tvillinger nu ved siden af hinanden.

Ritzau har prøvet at få en kommentar fra kongehuset. Det har endnu ikke været muligt.

De tre andre medier har også forsøgt at få en kommentar fra kongehusets kommunikationsafdeling - ligeledes forgæves.

/ritzau/