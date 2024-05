Kongeligt besøg kan skubbe Norden i front i teknologikapløb

I fire måneder har den danske ambassade i Norge arbejdet på at få stablet det danske kongepars tur til Oslo på benene.

Besøget får ikke kun kæmpe betydning for forholdet mellem de to skandinaviske kongehuse, men også på det samlede samarbejde i Norden.

Det siger Danmarks ambassadør i Norge, Louise Bang Jespersen.

- I de tider, vi lever i med uro og usikkerhed, er det endnu mere vigtigt, at vi som ligesindede lande går ind og genbekræfter de tætte relationer, vi har, og videreudvikler dem, siger hun.

Det bliver med pomp og pragt, når kong Frederik og dronning Mary tirsdag sejler ind i hjertet af den norske hovedstad, Oslo, for at tage hul på parrets andet officielle statsbesøg som kongepar.

Det kongelige statsbesøg til Norge, som begynder tirsdag, centrerer sig om den dansk-norske relation i fortiden og nutiden, men i allerhøjeste grad også i fremtiden, lyder det fra ambassadøren.

Louise Bang Jespersen fremhæver særligt en samarbejdsaftale om kvanteteknologi, der tirsdag bliver underskrevet mellem Oslo Universitet og Niels Bohr Institutet i Danmark i forbindelse med kongeparrets besøg.

- Det forventer vi meget af. Der bliver også en masse opfølgning på det. På den måde går det ind og styrker samarbejdet fremadrettet, og det giver os gode spor, vi kan arbejde videre med, siger hun.

Kvanteteknologien er en avanceret form for matematisk indretning af computere og ventes at kunne levere meget komplicerede beregninger, der ikke er mulige i dag.

Teknologien kan være med til at finde løsninger på klimakrisen, skabe medicinske gennembrud og styrke cybersikkerheden.

- Det er fremtidens teknologi og kan komme til at spille en helt afgørende rolle for den grønne omstilling, sundhed, forsvar og samfundssikkerhed, siger den danske ambassadør.

Hun påpeger, at kvanteteknologien er blevet en del af det geopolitiske teknologikapløb. Særligt lande som USA og Kina konkurrerer om at ligge i front.

- Vi i Norden kan meget hver for sig, men hvis vi kan gå sammen om kvanteteknologi, så kan vi også globalt ligge helt i front, siger Louise Bang Jespersen.

Trods det ikke er det danske kongepar, der skriver under på papiret, er deres tilstedeværelse i Oslo en stor del af aftalen om kvanteteknologi.

- Det er klart, at statsbesøget har fremrykket alt ting. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her bliver et startskud på en række aktiviteter. Det er det, et statsbesøg kan, siger hun.

Udover kvanteteknologi er også bæredygtig fællesskabsarkitektur, natur og biodiversitet kernetemaer for kongeparrets besøg til Norge tirsdag og onsdag.

