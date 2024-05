Kongen er i mål efter en lang royal løbsdag

Med ben, der muligvis var en smule ømme efter en lang dag på farten, kom kong Frederik mandag aften lidt efter klokken 20 i mål ved Amalienborg og satte dermed punktum for dette års Royal Run.

Han blev modtaget ved målstregen af dronning Mary og sine børn. Blandt dem prins Vincent, der også løb 10 kilometer-distancen i København med sin far - og endda var nogle minutter hurtigere.

Vel ankommet i mål blev han spurgt af den ventende presse, hvordan det var at løbe Royal Run som konge - i og med, at det var hans første tur som regent.

- Det er ligesom at løbe som kronprins. Jeg har fået et nyt karosseri, men motoren er den samme, lød det med et glimt i øjet fra kongen.

Han erklærede sig tilfreds med sit eget løb og sin dagsform og levede fint med at være blevet overgået af sin 13-årige søn.

- Det er skønt at blive slået af den yngre generation. Og hvis jeg kan løbe 16,5 kilometer på en dag, kan de også slå mig på 10 kilometer, sagde han og fortalte desuden, at han skulle fejre præstationen med masser vand og pasta.

Kong Frederiks dag begyndte klokken 10 i Fredericia, hvor han åbnede årets Royal Run med at løbe en engelsk mile efter at være ankommet til fæstningsbyen med Kongeskibet Dannebrog.

Herefter gik turen til Aarhus, hvor kongen nappede fem kilometer i området omkring Marselisborg Slot, inden han satte kurs mod København og den længste distance ved Royal Run.

Det er sjette gang, at Royal Run afholdes efter debuten i 2018, hvor kongen fyldte 50 år.

Dengang var der 70.938 tilmeldte, og i år blev der sat rekord med mere end 95.000 tilmeldte.

På trods af de mange deltagere forløb arrangementet stort set problemfrit.

I Aarhus fik en deltager hjertestop og faldt om, men fik hurtigt hjælp af samaritter og overlevede.

I København spærrede klimaaktivister på et tidspunkt ruten, men de blev hurtigt fjernet af politiet.

