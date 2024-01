Kongen kunne se 75.000 fremmødte fra balkonen på Christiansborg

Billederne fra søndagens historiske tronskifte taler sit tydelige sprog.

Et hav af mennesker var mødt frem for at se den nye konge foran Christiansborg.

Men det er svært at sige, hvor mange der helt præcist var.

En forsker fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er kommet med sit bud.

Der var cirka 75.000 mennesker omkring Christiansborg, som kong Frederik har kunnet se, mens han stod på balkonen.

Det vurderer Morten Rieger Hannemose, som er adjunkt på DTU's afdeling for visual computing, der arbejder med billedanalyse.

- Beregningen tæller altså ikke folk, der er ude af syne, og som kun har været i nærheden af Christiansborg. Det tæller heller ikke dem langs ruten, der blev kørt i karet, eller på Amalienborg, forklarer Morten Rieger Hannemose.

Mens forskeren fra DTU kommer frem til et tal på 75.000, har teleselskabet 3 også forsøgt at opgøre menneskehavet foran Christiansborg.

Her er man kommet frem til, at der i tidsrummet mellem klokken 14.00 og 15.00 har været omkring 174.000 ved Christiansborg.

Den store forskel på de to tal skyldes metoden, man har brugt til at måle, forklarer forskeren fra DTU.

3 har indsamlet anonymiserede mobilitetsdata fra de mastepositioner, der befinder sig i området omkring Christiansborg Slot.

Morten Rieger Hannemoses bud er derimod baseret på en analyse af seks billeder i meget høj opløsning, der er taget af fotografer fra flere vinkler fra synsfeltet fra balkonen på Slotspladsen.

Billederne har han kørt igennem kunstig intelligens - en metode baseret på såkaldt deep-learning, som har talt, hvor mange mennesker der er synlige i hver pixel.

- Resultatet fra billederne har jeg korrigeret ind og overlagt på et satellitfoto, så jeg kun tæller folk, som kan ses i flere billeder én enkelt gang, siger Morten Rieger Hannemose.

Forskeren forklarer, at han desuden har forholdt sig til, om der er dele af folkemængden, der mangler i billederne.

- Det kan eksempelvis være, hvis de står bag en statue eller en kamerakran, siger han.

Morten Rieger Hannemose siger, at det er svært præcist at forklare, hvorfor de to tal er så forskellige.

- Min metode måler de folk, som man kan se fra balkonen. Der er mange steder, hvor folkemængden fortsætter rundt om hjørnet, og dem kan vi ikke tælle med, siger han.

/ritzau/