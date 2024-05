Kongen ser ændringer som nødvendige i kampen for at nå klimamål

Hvis de nordiske lande vil nå klimamål, så kræver det ændringer og en større bevidsthed af, hvordan man bruger og bevarer naturen.

Det siger kong Frederik i en tale til gallamiddag på det norske kongelige slot i forbindelse med kongeparrets andet officielle statsbesøg, som denne gang er gået til Norge.

- Men hvis nogen har forudsætningerne for at lykkes, så er det os, siger kongen.

Han henviser til, at Norden har en vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030.

En del af at nå klimamålene er teknologiske fremskridt, lyder det fra kong Frederik.

- Kvanteteknologi er en superkraft, når der gælder udviklingen indenfor grøn omstilling, udviklingen af medicin, forsvar og sikkerhed, siger han.

Kvanteteknologien har særligt været i fokus tirsdag i forbindelse med kongeparrets første dag på det norske statsbesøg.

Med det danske kongepar og norske kronprinspar som vidner underskrev Niels Bohr Institutet og Universitetet i Oslo en samarbejdsaftale om udviklingen af kvanteteknologi.

- Vores mulighed for at lykkes øges, når det bedste fra begge vores lande bringes i spil på laboratorierne, siger kong Frederik i sin tale ved gallamiddagen.

Kongen påpeger, at landene i Norden herunder Norge og Danmark har brug for hinanden. Det mærkes særligt i en tid, hvor der er uro og usikkerhed i Europa, siger han.

- Europas virkelighed er forandret. Ruslands angreb på Ukraine er et ulykkeligt bevis på, at fred og frihed aldrig kan tages for givet. Krigen er tilbage på vores kontinent.

- Vi havde helst været den foruden, men vi ser den i øjnene ved at opruste, sende våben til fronten og rykke sammen med ligesindede, siger kongen.

Han henviser særligt til, at Norge og Danmark har stået side om side i forsvarsalliancen Nato siden 1949.

Og nu 75 år senere er også Finland og Sverige medlem af Nato.

- Det styrker Norden, og det styrker Europa.

