Kongen skyder Royal Run i gang mandag med en mil i Fredericia

Kong Frederik skyder årets Royal Run i gang mandag med at løbe en mil - omkring 1,6 kilometer - i Fredericia.

Han ankommer til Østerstrand i Fredericia med kongeskibet "Dannebrog" omkring klokken 10.20.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Også kronprins Christian og dronning Mary skal løbe ruter ved årets Royal Run.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kronprinsen skal løbe en mil i Brønderslev, hvor han forventes at ankomme omkring klokken 11.10.

Det er første gang, at kronprins Christian skal løbe alene i en af værtsbyerne. Han blev udnævnt til kronprins, da hans far overtog tronen i januar.

Dronning Mary deltager i årets Royal Run ved at løbe fem kilometer i Kalundborg. Her ankommer hun cirka klokken 16.30.

Ud over at løbe en mil i Fredericia skal kong Frederik også løbe fem kilometer i Aarhus og ti kilometer i København. Han forventes at ankomme til København omkring klokken 19.

Mere end 95.000 deltager i årets Royal Run på 2. pinsedag. Det er det højeste antal nogensinde.

I januar satte arrangørerne bag løbet 7500 ekstra startnumre til salg til det allerede udsolgte løb. Ekstranumrene blev solgt på få timer.

Royal Run er arrangeret af idrætsvisionen Bevæg dig for livet, som er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Målet for Bevæg dog for livet er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og 50 procent skal dyrke idræt i en forening.

30 procent af årets deltagere ved Royal Run har ifølge arrangørerne ikke deltaget i et motionsløb før.

Royal Run-løbet havde sin debut i 2018, da kong Frederik fyldte 50 år. Det har været en stor succes og har været afviklet hvert år siden med undtagelse af 2020 under corona.

Løbet tilbyder tre forskellige distancer på henholdsvis 1,6 kilometer, 5 kilometer og 10 kilometer.

I år afvikles løbet i København, Aarhus, Fredericia, Brønderslev og Kalundborg.

/ritzau/