Kongen viderefører ”Gud bevare Danmark” i sin nytårstale

Kong Frederik vil - ligesom sin mor - sige "Gud bevare Danmark" i den årlige nytårstale.

Det skriver han i bogen "Kongeord", der udkommer i dag.

Det viderefører en tradition, der startede i 1909, da daværende kong Frederik VIII introducerede den afsluttende bøn i nytårstalen.

Udsagnet har altid givet kong Frederik gåsehud, fortæller han yderligere i bogen.

- De tre ord afspejler fundamentet under det, vi er og det, vores kultur og samfund hviler på, står der i bogen.

Selv om han bruger det samme udsagn som sine forgængere, vil han også finde sin egen måde at holde nytårstalen på.

- Jeg er nu engang det menneske, jeg er. Det vil jeg også bestræbe mig på at udfolde som konge af Danmark, siger han på en af bogens første sider.

Han adresserer også, at der kan være mange danskere, der tænker over, hvordan den nye konge vil klare nytårstalerne - og om han kan løfte arven fra sin mor.

Men det skal nok gå, skriver han.

Han har ikke intention om at kopiere sin mor, for "hun havde sin facon, jeg har min".

Derudover supplerer han med tanker om, hvilken størrelse nytårstalen egentligt er.

Han skriver blandt andet, at regenten skal fremstå "myndigt og værdigt", og at talen er et "kort, koncentreret møde med hele nationen live on stage".

Gud spiller en stor rolle i kongens bog.

I bogen imødegår kong Frederik kritikken af, at Gud ikke er nævnt direkte i hans valgsprog.

Men Gud indgår indirekte i valgsproget, pointerer den nye konge.

- Nogen vil måske undre sig over, at jeg ikke nævner Gud eksplicit i mit kongeord, men for mig indgår Gud i forestillingen om at være "forbundne", siger kongen i bogen.

