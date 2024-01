Kongens første arbejdsdag begynder mandag i Folketinget

Dronning Margrethe er trådt tilbage som regent, og Danmark har fået en ny konge, som med sine egne ord vil gøre sig umage med opgaven.

Og den første officielle opgave, der står for døren for kong Frederik X, begynder allerede mandag, hvor han træder ind i Folketinget på hans første arbejdsdag som konge.

Dog med sin mor ved sin side. Dronning Margrethe deltager i Folketingets markering af tronskiftet mandag formiddag sammen med dronning Mary og kronprins Christian blandt andet.

Besøget vil minde om åbningen af Folketinget, hvor medlemmer af kongefamilien også deltager, men mødet er noget ganske særligt, lyder det fra Folketingets formand, Søren Gade, på Folketingets hjemmeside.

Formanden forventer, at det bliver en dag blandet af vemod og forventning, hvor blandt andet dronning Margrethe skal takkes "for alle de år, hvor hun har været et samlende midtpunkt for hele riget".

- Og vi skal byde velkommen til Danmarks nye konge og dronning. For mig personligt er det en stor ære at modtage det nye kongepar og kongefamilien på denne historiske dag, siger han videre.

Den kongelige familie ankommer til Folketingets hovedtrappe klokken 20 minutter i ti. Klokken 10 begynder mødet i Folketingssalen.

Søren Gade åbner med en tale, hvorefter statsminister Mette Frederiksen (S) kommer med en mundtlig meddelelse fra kongen til Folketinget. Hvad den meddelelse indebærer, er ikke oplyst.

Statsministeren holder derefter tale, og så kommer Søren Gade på banen igen, hvor han udbringer et nifoldigt leve for den nye konge.

40 minutter efter deltager den kongelige familie i reception i Landstingssalen for folketingsmedlemmer og andre særligt indbudte gæster.

Prins Joachim og prinsesse Benedikte vil også deltage dagen igennem på konges første arbejdsdag.

Ud over mandagens markering ser det tomt ud i kongehusets kalender for det nye kongepar i deres første uge. Den bliver opdateret løbende.

Til proklamationen af Danmarks nye konge har ingen af de europæiske kongehuse deltaget, da der ikke er tradition for det ved dansk tronskifte.

Men det nye kongepar skal formentlig i den nærmeste fremtid besøge de respektive kongehus for første gang som konge og dronning.

