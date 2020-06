Kongens Have lukker tidligt for at komme uro til livs

Kongens Have i København lukker to timer tidligere sommeren ud for at stoppe ulovlig adfærd i haven.

Frem til slutningen af sommeren vil Kongens Have i København lukke klokken 20.00 på alle ugens dage.

Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ændringen sker, da styrelsen har konstateret, at et voksende antal besøgende i haven opfører sig i strid med ordensreglerne.

Ud over de ændrede lukningstider gør styrelsen opmærksom på, at der kun må spilles dæmpet musik i haven uden brug af en form for højttaler eller forstærker.

Derudover vil personer, som tvinger sig adgang til haven udenfor åbningstiden, blive anmeldt til politiet.

Kongens Have er stadig på politiets liste over hotspots, hvor politiet fører tilsyn og kan indføre et midlertidig opholdsforbud, hvis for mange mennesker samles.

/ritzau/