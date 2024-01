Kongens ord til Folketinget: Vil vinde folkets tillid

Det er det nye kongepars håb at levere en indsats for hele Rigsfællesskabet og "vinde folkets tillid".

Det siger statsminister Mette Frederiksen blandt andet i en mundtlig meddelelse fra kong Frederik X til Folketinget.

- Sammen med dronning Mary vil vi lægge alle vores kræfter i at tjene hele det danske kongerige i al tid, vi bliver givet.

- Det er vort håb, at det må lykkedes os at yde en indsats til gavn for hele Rigsfællesskabet og at vinde folkets tillid, siger statsminister i Folketingssalen, der er propfyldt med folketingsmedlemmer og inviterede gæster.

Den kongelige familie, heriblandt dronning Margrethe, deltager også i Folketingets markering af tronskiftet.

/ritzau/