Kongeparret besøger Assens og Vejle på sensommertogt

Kong Frederik og dronning Mary vil i år gennemføre et sensommertogt med besøg på Bornholm, Ærø og i Assens. Togtet afsluttes i Vejle.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Sensommertogtet med kongeskibet "Dannebrog" vil blive gennemført fra 19. august til 22. august.

I Assens ser borgmester Søren Steen Andersen (V) frem til det kongelige besøg, der sker netop i året, hvor byen har 500 års jubilæum.

- Vi ser i den grad frem til at få besøg af Kongeparret. Det bliver en fantastisk dag, hvor vi får mulighed for at vise nogle af de mange steder, projekter og udviklingstiltag, vi er stolte af, siger Søren Steen Andersen i en pressemeddelelse.

Han lover en "festlig dag, hvor vores borgere og andre besøgende får mulighed for at være med på forskellig vis undervejs".

Allerede 2. maj indleder kongeparret årets sejlsæson, når det går om bord på kongeskibet "Dannebrog".

I næste uge mødes kongeparret med den svenske statsminister, Ulf Kristersson, hvor der er planlagt statsbesøg mandag 6. og tirsdag 7. maj.

I løbet af sommeren skal kongeparret til både Grønland og Færøerne.

Besøgene i Grønland og på Færøerne er planlagt i løbet af juni og juli.

Det bliver kong Frederik og dronning Marys første sejlsæson som kongepar.

Det nuværende kongeskib blev søsat den 26. maj 1932.

Skibets ni årtier på havet har ifølge kongehusets oversigt over Dannebrogstogter budt på et hav af rejser indenlands, men også til Grønland og Færøerne.

Kongeskibet fungerer som privat og offentlig residens for den kongelige familie, når de er på sommertogt eller på officielle besøg.

